حسن العبدولي.. نجومية متواصلة مع النواخذة

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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للأسبوع الثاني توالياً يتصدر المدرب حسن العبدولي المدير الفني لفريق دبا المشهد ويتمكن من قيادة فريقه لتحقيق الانتصار في مباريات دوري أدنوك للمحترفين، ليضرب النواخذة غير عصفور بحجر بعد الفوز على خورفكان بهدف أوليفيرا، فقد وصل الفريق إلى 11 نقطة بفارق سبع نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة وتبقي 5 جولات حاسمة على نهاية المسابقة، ولم يأتِ فوز الفريق على خورفكان بمحض المصادفة بل قرن رجال المدرب العبدولي الانتصار بعرض جيد طوال وقت المباراة وضاعت لرفاق أوليفيرا غير فرصة مؤكدة فضلاً عن ارتطام إحدى الكرات بالعارضة وكذلك الهدف الذي تم إلغاؤه بعد العودة لفار ولو سارت الأمور على ما هي عليه في قادم الجولات مع استمرار منافسي دبا في البقاء في نزيف النقاط فربما تحمل الجولات المقبلة مزيداً من المفاجآت ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام دبا الذي يواجه كلاً من الوحدة والبطائح في مباراة ربما تحدد نتيجتها مصير الفريق وخاصة أنها في مواجهة منافسة مباشرة على البقاء، ومن بعد البطائح يواجه دبا النصر العائد إلى التألق، ثم الشارقة ويختتم الدوري بلقاء الظفرة صاحب المركز الأخير.

نسيان

وفي ما يتعلق بخورفكان فلم يقدم الفريق ما يشفع له بتحقيق الفوز وأدى لاعبو النسور مباراة للنسيان بعدما تعددت الأخطاء من قبل اللاعبين وغابت الفاعلية التي كانت تميز أداء الفريق وفشل المدرب عبدالعزيز العنبري في كسب المباراة الثالثة على التوالي بعدما تعرض لهزيمة ثانية على التوالي إذ كانت الأولى قبل أسبوع أمام شباب الأهلي كما أن فريق العنبري لم يتذوق طعم الانتصار منذ الجولة 17 بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الشارقة بهدف من دون رد، وعلى الرغم من الهزيمة إلا أن خورفكان يبدو بعيداً عن «معمعة» الهبوط برصيد 21 نقطة محتلاً بها المركز العاشر.

بدوره قال حسن العبدولي مدرب دبا: الفريقان قدما مباراة كبيرة وكان هناك إصرار ورغبة في الفوز من قبل اللاعبين ولكن كفة فريق النواخذة رجحت في نهاية اللقاء لافتاً إلى أن لاعبي فريقه وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الثقة التي بحثنا عنها منذ فترة وعملوا بقوة معرباً عن أمله الاستمرار في الأداء ذاته في قادم المباريات التي ستكون على درجة كبيرة من الأهمية.

بدوره قال العنبري مدرب خورفكان: فريقي لا يستحق الفوز بالنقاط الثلاث أو حتى التعادل وذلك عطفاً على الأداء السيئ الذي قدمه وتابع: نتحمل نحن الجهاز الفني مسؤولية الخسارة من واقع المستوى المتراجع الذي قدمه الفريق، وعلى اللاعبين ترتيب الأوراق سريعاً وتصحيح الأخطاء قبيل لقاء العين الباحث عن الصدارة في الجولة المقبلة، وأشار إلى أن دبا استحق الانتصار وبحث لاعبو الفريق المضيف عن الفوز وكان لهم ما أرادوا ونحن نبارك لهم الفوز.

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