مكتب البعثات الدراسية يعزز صدارته للمجموعة الثالثة

المصدر: أبوظبي – البيان

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عزز فريق مكتب البعثات الدراسية صدارته في ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعد الفوز العريض الذي حقّقه على فريق المركز الوطني للتأهيل بتسعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما، مساء الأحد، على «ملعب قصر الإمارات» في العاصمة أبوظبي.

بالرغم من البداية السريعة لفريق المركز الوطني للتأهيل الذي تمكن من افتتاح المباراة بالتسجيل في الدقيقة الأولى عن طريق محمد داري، فإنه لم يتمكن بعد ذلك من السيطرة على المباراة، حيث تلقى 9 أهداف أحرز 5 منها بدر مبصر، وهدفاً لكل من سفيان مزان وأيوب عديلة وفيصل المزروعي ومهدي مسياف.

وفي المجموعة نفسها حقق فريق دائرة القضاء فوزاً مهماً على فريق مكتب الشؤون القانونية برباعية نظيفة، عن طريق الثنائي أبو سي ومحمد فتحي بواقع هدفيْن لكل منهما، في مباراة كانت فيها الأفضلية لفريق دائرة القضاء الذي دخل المواجهة بقوة من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام فريق مكتب البعثات الدراسية ليواصل صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، وحل في المركز الثاني فريق دائرة القضاء برصيد 3 نقاط، ثمّ فريق مكتب الشؤون الخاصة وفريق المركز الوطني للتأهيل بنقطة لكلّ منهما.

جولة التأهل

وتتواصل منافسات النسخة العاشرة من البطولة يوم الثلاثاء، بمواجهتين ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية، وتنطلق المباراة الأولى في الساعة 10 مساءً بلقاء «فريق نادي سيتي غولف» بنقطة واحدة أمام «فريق مكتب الشؤون القانونية» صاحب المركز الرابع برصيد خالٍ من النقاط.

وفي اللقاء الثاني الذي يُقام في الساعة الـ11 مساءً، يلتقي المتصدر «فريق مكتب الأمين العام» بـ6 نقاط الوصيف «فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» الذي يملك 4 نقاط، في مواجهة مُهمّة على المركز الأول وخطف بطاقة التأهّل إلى نصف النهائي؛ إذ يحتاج «فريق مكتب الأمين العام» إلى نقطة واحدة للتأهل، بينما يطمح «فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» للفوز في المباراة.

يذكر أن النسخة العاشرة من البطولة، تشهد زيادة في عدد الفرق، مما أسهم في ارتفاع مستوى المنافسة بينها، إضافةً إلى حضور مزيد من الجماهير للاستمتاع بأجواء المباريات والفعاليات المصاحبة في منطقة المشجعين «فان زون»، حيث تم إقامة أنشطة لمختلف الأعمار.

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