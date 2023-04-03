10 فرق في بطولة الجاليات لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت مساء السبت، بطولة الجاليات لكرة القدم الرمضانية، والتي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية ومركز شرطة المرقبات، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بمشاركة 10 فرق رياضية في حديقة أبوهيل.

وشهد انطلاق البطولة، العقيد خليفة علي راشد، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والمقدم ماجد عيسى بن رضا، رئيس قسم المناوبة العامة، والسيد المعتز بالله الشريف من مجلس دبي الرياضي، والسيدة فاطمة أبوحجير، والنقيب عوض مبارك منسقا المبادرة، وعدد من الضباط والأفراد.

وتضمنت البطولة، منافسات بين فرق الجاليات في كرة القدم، إلى جانب محاضرات توعوية قدمتها الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للعمليات، ومركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

وأشاد العقيد خليفة علي راشد، بتنظيم البطولة ومستواها، والتي تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية التي تسهم في تعزيز التواصل بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وجعل الرياضة أسلوب حياة، ونمطاً صحياً في حياة كل فرد.

شارك في تنظيم البطولة، مجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي – إدارة الحدائق، ومجلس تمكين أصحاب الهمم، والمحال الكبرى بوصفها جهة داعمة للبطولة.

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