تلاحم وطني خلف القيادة في استاد هزاع بن زايد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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في مشاهد رائعة عكست التلاحم الوطني خلف القيادة الرشيدة، تزينت مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي احتضن قمة الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين بين العين وشباب الأهلي، بلوحة قماشية كبيرة «تيفو» رفعتها جماهير شباب الأهلي، وغطت أجزاء واسعة من مدرجات الفريق في استاد هزاع، وحملت اللوحة صور القيادات الجديدة التي حظيت بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لخدمة الوطن، ومواصلة مسيرة العطاء والإنجازات التي أرسى دعائمها الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأصبحت نبراساً يهتدي به أبناؤه في مشوار التحدي لتوطيد دعائم وأركان الاتحاد وتحقيق تطلعات وطموحات قيادة شعبه وتعزيز منجزاته.

وفي عبارات صادقة من القلب أكدت الجماهير سعادتها بقرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لصاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لصاحب السمو حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في أبوظبي، قادة جدد يحملون إرث زايد وفكره، سائلين الله لهم التوفيق والسداد وفي خدمة الوطن وشعبه.

وأضفت اللوحة زخماً متجدداً عكس التلاحم الكبير بين أبناء الإمارات، وأكد على حب أبناء الوطن للقيادة الرشيدة وثقتهم بها ووقوفهم خلفها، مباركين ومهنئين ومجددين العهد والولاء لمدرسة وقيم الوالد المؤسس، وعاقدين العزم على الوقوف بقوة وثقة خلف القرارات الصائبة التي تحمل فكر ورؤية القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها في طليعة دول العالم، إذ تبشر القرارات السامية بالمزيد من الإنجازات في مختلف القطاعات والمجالات لتستشرف مستقبلاً زاهياً في التطور والنمو والنهضة.

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