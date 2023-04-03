الهولندي فيرستابن بطل «أستراليا للفورمولا 1»

المصدر: ملبورن - د ب أ

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توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق رد بول، بلقب سباق جائزة أستراليا الكبرى، ضمن الجولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1، وجاء لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني، يليه فرناندو الونسو سائق استون مارتين في المركز الثالث.

وتوقف السباق ثلاث مرات، بسبب حوادث عدة.

وحقق فيرستابن فوزه الأول في ملبورن، وسجل فوزه الثاني في أول ثلاثة سباقات هذا الموسم، ليعزز موقعه في صدارة الترتيب العام بفارق 15 نقطة عن زميله في ريد بول، سيرجيو بيريز الذي أنهى السباق في المركز الخامس.

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