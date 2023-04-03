حمدان الكمالي يواصل الغياب أمام الجزيرة وشباب الأهلي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يواصل حمدان الكمالي الغياب عن تشكيلة النصر في الجولة المقبلة أمام الجزيرة 7 أبريل الجاري، بسبب إصابة تعرض لها أمام العين في الجولة 20، وهو بصدد التعافي، لكنه سيغيب أمام شباب الأهلي في الجولة 23 بسبب بند الإعارة، وبذلك سيكون أبرز متغيب عن تشكيلة «العميد» للأسبوع الثالث على التوالي. وكان الكمالي انضم للنصر قادماً من شباب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، ويعد إضافة مهمة لتشكيلة الفريق في مرحلة الإياب.

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