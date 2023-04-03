حتا يتخطى مسافي و7 نقاط تعيد «الإعصار» للأضواء

المصدر: متابعة: محمد فضل

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حقق فريق حتا فوزاً مهماً على ضيفه مسافي بهدف دون رد، جاء عن طريق اللاعب ميشيل تي، فردَّ في الدقيقة 66، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 62 نقطة، متقدماً خطوة جديدة نحو الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين، ولا تفصل «الإعصار» سوى 7 نقاط فقط لتحقيق حلم جماهير النادي.

وفي مباراة ثانية، فاز الفجيرة على الجزيرة الحمراء بنتيجة 3/1، أحرز ثلاثية الذئاب كل من جواو وبروسبيرو وعكاشة حمزاوي، فيما أحرز يتيمة الفريق الضيف اللاعب رفائيل، ليرفع الفجيرة رصيده إلى 32 في المركز الثاني عشر، وبقي الخاسر عند 33 نقطة عاشراً.

وتختتم مباريات الأسبوع 28 يوم غد بمواجهتين، تجمع الأولى فريق الإمارات ثالث الترتيب بفريقي بينونة، ويلتقي التعاون بمضيفه غلف إف سي.

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