مواجهات قوية في «رمضانية عجمان»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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ينطلق، مساء اليوم، الدور ربع النهائي لمنافسات كرة القدم ضمن الدورة الرمضانية الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان. ويلعب دائرة الميناء والجمارك مع جامعة المدينة عجمان، وهيئة النقل مع فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، وتستكمل المباريات غداً بمواجهة الإدارة العامة للدفاع المدني مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بينما يواجه حامل اللقب دائرة البلدية والتخطيط فريق مصرف عجمان.

الطائرة

وفي منافسات الكرة الطائرة الشاطئية تبدأ اليوم في مركز عجمان الإبداعي المراحل الحاسمة في المسابقة بأربع مواجهات في الدور ربع النهائي، ويلتقي الأكاديمية الأولمبية الوطنية مع أونلي فريش، ودائرة البلدية والتخطيط مع «فولي لايف»، وحضانة ليتل إسكولار مع ملكو.

وتتواصل مباريات الدور الأول من بطولة كرة قدم الصالات، حيث تقام مباراتان في ختام الجولة الثالثة، ويلعب البحري مع الأكاديمية الأولمبية الوطنية، بينما يلتقي ألتراس جنون مع تيمور.

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