دورة محمد الشرقي الرمضانية تنطلق 7 أبريل

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عن تنظيم النسخة الثانية لدورة الشيخ محمد بن حمد الشرقي الرمضانية بمجمع زايد الرياضي يومي 7 و8 أبريل الحالي، بشعار «في رمضان.. الفجيرة تجمع الأبطال»، وتقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وتضم 5 مسابقات في التايكواندو، والجودو، والمصارعة، والملاكمة، والمبارزة، بمشاركة واسعة من اللاعبين المواطنين والمقيمين.

وقال نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: الخبرة التنظيمية التي يتمتع بها نادي الفجيرة للفنون القتالية وبالتعاون مع الاتحادات قادت إلى استكمال الاستعدادات بشكل مبكر، ونتمنى للمشاركين تحقيق طموحاتهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز