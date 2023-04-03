الوصل يخسر فرصة.. والجزيرة يربح خطوة

المصدر: دبي - علي شدهان

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خسر فريق الوصل الأول لكرة القدم، فرصة سانحة جداً لتعزيز حظوظه في المنافسة على درع دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، إثر هزيمته بهدفين لهدف في الجولة 21 من البطولة أمام الجزيرة الذي ربح خطوة مهمة باتجاه عودته إلى مربع أقرانه الأربعة الكبار في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وتجسدت خسارة الوصل، ليس في تجرّعه مرارة الهزيمة على ملعبه وأمام جماهيره على يد الجزيرة فقط، بل في عدم استثماره تعادل المتصدّر شباب الأهلي مع صاحب المركز الثاني العين.

وهي النتيجة التي كانت ستصبّ في مصلحة الإمبراطور «فيما لو» عرف كيفية اجتياز عقبة الجزيرة، ولكن ليس كل ما تتمناه جماهير الإمبراطور يدركه الوصل.

«فورة» وتراجع

وفي مباراة الجزيرة، لم ينجح الوصل أبداً في إظهار المقدرة الكافية على الظفر بالنقاط الثلاث، رغم التقدم المبكر جداً بهدف السبق، حيث ظهر بصورة فنية متقلبة بين شوطي المباراة، «فورة» في الأول، و«تراجع» مقلق في الثاني، أمام منافس أجاد كثيراً مع مدربه في كيفية العودة إلى المباراة بعد التأخر بهدف مبكر جاء بعد مرور أقل من 56 ثانية من انطلاقة المباراة.

ورغم مبررات تأثر الوصل بغياب اثنين من أعمدة تشكيلته الأساسية، المالي سياكا والأرجنتيني بوبليتي لحصولهما على البطاقة الحمراء في مباراة اتحاد كلباء في الجولة 20 من الدوري، إلا أن ذلك لا يعني تغييراً واضحاً في خارطة لعب الوصل، إلى حد الكشف عن جانب مؤثر في أسلوب لعبه، يتمثل في تأثره سلباً بغياب لاعب، وبغض النظر عن درجة أهميته الفنية بصورة عامة!

غيابات مؤثرة

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، اعترف بأن فريقه لم يقدم مباراة جيدة رغم التقدم المبكر بهدف السبق، منوهاً إلى أن المنافس اغتنم الفرصة بفرض السيطرة على مجريات المباراة، مشيراً إلى أن الوصل لم يستثمر الفرص المتاحة له، ولم يوفق في فرض أسلوب لعبه الخاص، لافتاً إلى التأثر بغياب المالي سياكا والأرجنتيني بوبليتي نتيجة الطرد في المباراة السابقة.

وأبدى بيتزي، رضاه بما وصل إليه الوصل حتى الآن، داعياً إلى طي صفحة مباراة الجزيرة، والتفكير جدياً في المباراة القادمة مع العين إياب نصف نهائي بطولة الكأس الأربعاء المقبل، والسعي بقوة لتحقيق الفوز في تلك المباراة لإسعاد جماهير الوصل التي دأبت على مؤازرة فريقها في كل البطولات.

الجولة 19

الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، شدد على أن فريقه لم يعد منافساً على درع الدوري رغم فوزه على الوصل، وتقدمه مركزاً في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، مذكراً بأن الخسارة أمام شباب الأهلي في الجولة 19 من البطولة، أنهت حلم الجزيرة في المنافسة على اللقب.

وأشار كايزر إلى أن الجزيرة سعى بقوة لتحقيق الفوز على الوصل، وقد نجح، مشيداً بعطاء لاعبيه طوال المباراة، وحرصهم على تحسين صورة فريقهم في البطولة، منوهاً إلى أن الجزيرة أظهر ردة فعل إيجابية جداً بعودته إلى المباراة رغم تقدم الوصل بهدف مبكر جاء في الدقيقة الأولى من المباراة.

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