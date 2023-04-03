فواز عوانة: بني ياس يستحق ترتيباً أفضل في الدوري

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد فواز عوانة لاعب وسط وقائد بني ياس، أن فريقه يستحق ترتيباً أفضل في جدول دوري أدنوك للمحترفين قياساً بالإمكانات والقدرات المتوفرة في صفوفه، مبيناً أنه يجد العذر لمحبي النادي لعدم رضائهم على مستوى ونتائج الفريق في الموسم الحالي.

وأضاف: من حق المحبين عدم الرضاء لأننا أيضاً كلاعبين غير راضين عن ما قدمناه في هذا الموسم، ونعتقد أن نتائجنا كانت أقل من اسم وطموح بني ياس الذي يفترض أن يكون مع فرق المقدمة.

وقال عوانة عقب مباراة فريقه أول من أمس أمام الظفرة في الجولة 21 من الدوري والتي كسبها «السماوي» 4 - 2، بعد سلسلة من النتائج السلبية، أن هنالك عدداً من الأسباب التي أدت إلى سوء النتائج، وبالتالي تراجع الترتيب في الجدول، مشيراً إلى تكرار الإصابات وسط زملائه اللاعبين منذ بداية الموسم، وقال: افتقدنا عدداً من اللاعبين للإصابات وعانينا باستمرار من النقص، بالتأكيد مثل هذا الوضع يؤثر على أي فريق، ولكنه ليس عذراً ولا مبرراً للنتائج السلبية التي تعرضنا لها.

فوز

وعبّر عوانة، عن سعادته بالفوز على الظفرة، وقال إن الفريق كان في حاجة ماسة لهذا الفوز على خلفية عدم فوزه في 6 مباريات سابقة، وأضاف: كنا في شوق لمعانقة الانتصارات، والحمد لله نجحنا في تحقيقه بعد مجهود كبير وأداء جيد وقتالي.

وأشار قائد السماوي، إلى استفادة فريقه من فترة توقف الدوري التي سبقت مباريات الجولة 21، وقال: ضاعفنا جهودنا في فترة التوقف حتى نعود أكثر قوة، كان هنالك إصرار كبير من الجهازين الفني والإداري واللاعبين على تغيير الصورة الأخيرة التي ظهرنا بها، وبمثلما أن بعض الفرق تضررت من التوقف لأنها كانت تحقق نتائج إيجابية، فإننا استفدنا من التوقف بشكل جيد وأعدنا تنظيم صفوفنا.

المباريات المقبلة

وأكد فواز عوانة، أهمية المباريات المقبلة في بطولة الدوري وضرورة التركيز والعمل على تحقيق الانتصارات فيها، وقال: يجب أن نضاعف جهدنا وأن نبذل أقصى ما عندنا في المباريات الخمس المتبقية حتى نستطيع أن ننهي الموسم في مركز أفضل، إذا واصلنا النتائج الإيجابية يمكن أن نتقدم للأمام وهذا أقل ما يمكن أن نفعله في خواتيم الموسم من أجل النادي وجمهوره.

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