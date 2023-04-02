العميد يواصل انتفاضته ويقسو على كلباء بثلاثية

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير إبراهيم صادق

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واصل النصر انتفاضته، محققا الفوز الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، الذي جاء على حساب اتحاد كلباء، بعدما قسا عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 21 على استاد آل مكتوم، وسجل أهداف العميد الايفواري عبد الله توريه (ق 57) والبرتغالي توزيه (63) و ريان مينديز (ق78)، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 23 نقطة ويرتقي إلى المركز التاسع، فيما حافظ "النمور" على المركز الثامن بـ26 نقطة.

جاءت المباراة مفتوحة من الجانبين، وأوجد الفريقان العديد من الفرص في الشوط الأول لكن أخطرها للنصر من اقدام ريان مينديز والمدافع غلوبير ليما قبل أن يرد اتحاد كلباء من تسديدة قوية لبرايان راميريز، ثم انحصر اللعب وسط الملعب مع اعتماد النصر على الهجمات المرتدة وكان قريبا من هز الشباك في مناسبتين متتاليتين عن طريق الإيفواري عبد الله توريه في الدقيقتين 22 و25، في المقابل لعب اتحاد كلباء بتوازن لكنه افتقد اللمسة الأخيرة نهاية الهجمة، حيث اعتمد على التسديد من خارج المنطقة.

نزل النصر بثقله إلى الهجوم مع انطلاقة الشوط الثاني وهدد مرمى اتحاد كلباء ببعض الفرص قبل أن يقود توريه هجمة مرتدة وينفرد على إثرها بالمرمى ويفتتح التسجيل للعميد في الدقيقة 57 قبل أن يضاعف البرتغالي توزيه النتيجة في الدقيقة 63، ما دفع اتحاد كلباء للخروج من مناطقه والضغط على دفاع النصر بحثا عن تقليل الفارق وكان قريبا من ذلك عندما ارتطمت كرة المهاجم لياندرو سباداسيو في الدقيقة 74 ليرد النصر بالهدف الثالث عن طريق ريان مينديز في الدقيقة 78.

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