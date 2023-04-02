النواخذة ينعش آماله ويتخطى خورفكان ب"طلقة " أوليفيرا

المصدر: دبا – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

انعش دبا الفجيرة حظوظه في البقاء في دوري ادنوك للمحترفين وتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد تخطيه لعقبة جاره خورفكان بهدف دون رد جاء عن طريق الفارو اوليفيرا في الدقيقة 55 ، ليرفع النواخذة رصيده الى 11 نقطة وبقي خورفكان في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

قبيل التقاط الانفاس وضحت رغبة النواخذة في الفوز ليتمكن الفارو اوليفيرا من خطف هدف " ابيض " مبكراً لكن حكم المباراة يحي الملا وبعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " الغى الهدف بحجة رجوع اوليفيرا من خانة التسلل ليصاب جمهور النواخذة بالإحباط بسبب الغاء هدف السبق الذي كان سيغير كثيراً في مجريات المباراة ، ويضرب دبا حصاراً محكماً على جبهة الضيوف من اجل مغازلة شباك الحارس احمد الحوسني الذي تألق في ابعاد من اكثر من كرة " خطرة " لهجوم النواخذة فضلاً عن صد عارضة خورفكان لكرة عامر عمر " المخادعة " والتي لعبها بمؤخرة الحذاء في الدقيقة 24 .ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أي جديد على مستوى النتيجة التي بقيت سلبيه .

ومع انطلاقة شوط المدربين تمكن اوليفيرا من فك شيفرة الشباك محرزا هدف التقدم لمصلحة فريقه بعد أن تعامل مع كرة زميله جاجا العرضية بذكاء في الدقيقة55 وبعد الهدف تراجع النواخذة للخلف لتأمين التقدم ويحتسب حكم المباراة 9 دقائق وقت بدل ضائع لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بفوز النواخذة بهدف الفارو اوليفيرا .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز