الوحدة الإماراتي والبرج اللبناني يستعدان لذهاب الدور التمهيدي لـ"كأس الملك سلمان"

المصدر: وام

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يختتم فريق الوحدة غداً استعداداته للقاء نظيره البرج اللبناني في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية " كأس الملك سلمان للأندية الأبطال لكرة القدم".

ويقام اللقاء في العاشرة مساء بعد غدٍ الثلاثاء على استاد آل نهيان، فيما تقام مباراة الإياب في 8 أبريل الحالي على الملعب ذاته، بعد موافقة الفريق اللبناني على إقامة مباراتي التمهيدي في أبوظبي.

ويعقد يوم غدٍ المؤتمر الصحفي لمدربي الفريقين في قاعة المؤتمرات الصحفية باستاد آل نهيان، لاستعراض آخر تحضيراتهما الفنية للمواجهة، بحضور لاعب من كل فريق.

وأعلن نادي الوحدة ترحيبه ببعثة البرج اللبناني في أبوظبي لأداء مباراتي الدور التمهيدي في البطولة العربية.

واختارت لجنة الحكام في الاتحاد العربي لكرة القدم حكم الساحة الأردني الدولي أحمد فيصل لقيادة لقاء الذهاب بين الفريقين.

ويتدرب الفريق اللبناني غداً عند الساعة الثامنة مساء على استاد آل نهيان حسب لوائح البطولة، فيما يتدرب فريق الوحدة الساعة العاشرة مساء.

ويأمل لاعبو الوحدة تحقيق نتيجة جيدة ذهاباً، لتعزيز طموح التأهل إلى الدور التالي قبل لقاء الإياب الحاسم، بما يتماشى مع توجهات إدارة النادي للمضي قدماً في مشوار المنافسة إلى الأدوار المتقدمة.

ويصعد الفائز من لقاء الوحدة والبرج اللبناني للقاء المتأهل من مواجهة الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، علماً بأن الفريق المغربي حقق فوزاً عريضاً 4-1 في لقاء الذهاب.

وسينضم المتأهل من المباراتين إلى المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي، بالإضافة إلى أحد الفرق المتأهلة من الرباعي “الكويت الكويتي، شبيبة الساورة الجزائري، نواذيبو الموريتاني، شباب الأردن الأردني”.

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