الشعفار: الوصل يتقبل الخسارة كما يفرح بالفوز

المصدر: دبي - علي شدهان- تصوير - سالم خميس

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أبدى أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل، تقبله وتفهمه لخسارة فريق النادي الأول لكرة القدم بصورة عامة، ومنها الهزيمة الأخيرة أمام الجزيرة، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، تماماً كما يفرح الوصلاوية دائماً بتحقيق فريقهم المحبوب الفوز في أي من المباريات، مشدداً على أن موسم الوصل لم ينتهِ بعد، رغم زيادة فارق النقاط مع شباب الأهلي متصدر الدوري إلى 6 نقاط، في سباق المنافسة على إحراز درع البطولة.

ووصف الشعفار المباراة بالجيدة من الفريقين، منوهاً بأن الوصل لم يُوفق في المباراة، نتيجة إضاعته فرصاً عدة في الشوط الأول، مطالباً بالرضا والقناعة والتفهم لتعرض الوصل للخسارة، كما يكون الفرح عند الفوز، لافتاً إلى أن تقبل الخسارة، كما الفرح بالفوز، يعد من أساسيات كرة القدم، مشيراً إلى أن تقييماً كاملاً لمسيرة الوصل، سيجري في نهاية الموسم.

وأشاد أحمد الشعفار بجمهور الوصل، وإخلاصه وحبه العميق لفريق النادي، ودعمه له في جميع مبارياته في مختلف البطولات، واصفاً جمهور «الإمبراطور» بأنه «عاشق» بعفوية لفريقه، كونه يريد الفوز، ويطلبه باستمرار، ويرغب بفريق منافس دائماً، كاشفاً النقاب عن أنه دائم الحديث مع جمهور«الفهود» لمصلحة الوصل.

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