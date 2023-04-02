حتا يواجه مسافي في دوري «الأولى» اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تقام، اليوم، مباراتان في الجولة الـ28 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، ويستقبل حتا متصدر الترتيب «59 نقطة» ضيفه مسافي الثامن برصيد 38 نقطة، ويستضيف الفجيرة الرابع عشر برصيد 29 نقطة فريق الجزيرة الحمراء العاشر برصيد 33 نقطة.

ويسعى «الإعصار» بقيادة الدكتور عبدالله مسفر المدير الفني لمواصلة الانتصارات إذ قاد الفريق في 15 مباراة سابقة لم يتعرض فيها الفريق للهزيمة، وكان الفريق عاد من ملعب الحمرية بفوز مثير بنتيجة 2 - 1 فيما خسر مسافي في ملعبه أمام العروبة بنتيجة 1 - 3.

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