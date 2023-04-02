«البرج اللبناني» يصل إلى أبوظبي لمواجهة الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وصلت، أمس إلى أبوظبي، بعثة فريق البرج اللبناني، استعداداً لمواجهة الوحدة بعد غدٍ في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة العربية «كأس الملك سلمان للأندية» باستاد آل نهيان، ويخوض الوحدة مباراتي الذهاب والإياب على ملعبه بأبوظبي بطلب من النادي اللبناني، وتقام مباراة الإياب يوم 8 أبريل الجاري.

وطوى الوحدة صفحة الدوري بعد التعادل مع الشارقة، وبدأ التركيز في البطولة العربية التي يشارك فيها للمرة الثانية في تاريخه، وسيواجه الفائز من الوحدة والبرج، في الدور الثاني، الفائز من الجيش الملكي المغربي والاتحاد الليبي، علماً أن الفريق المغربي حقق الفوز في الذهاب 4 - 1.

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