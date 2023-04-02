«الفرسان».. 46 في القمة

المصدر: متابعة: علي شدهان، طلحة عبد الله،أحمد عيسى

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تعادل شباب الأهلي والعين 1 - 1 في استاد هزاع بن زايد في قمة مباريات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ووصل للنقطة 46، محافظاً على الصدارة بفارق 5 نقاط عن مطارده العين «41 نقطة» الذي استرد وصافة البطولة، متساوياً مع الوحدة في رصيد النقاط، والذي احتل المركز الثاني لمدة 24 ساعة فقط.



بادر «فرسان دبي» بالتسجيل عن طريق البديل دا سلفا في الدقيقة 68، وأدرك التوغولي لابا كودجو التعادل للعين في الدقيقة 79، وظهر التكافؤ بين الفريقين خلال الدقائق العشر الأولى من المباراة من خلال تبادل المحاولات الهجومية وإهدار الفرص، واندفع لاعبو العين للهجوم في الشوط الثاني وتألق الحارس ماجد ناصر في إنقاذ مرمى شباب الأهلي من محاولات عيناوية خطيرة، فيما اعتمد شباب الأهلي على الهجمات المرتدة، وجاء هدفا الفريقين في الدقيقتين 68 و79 من الشوط نفسه.



200



وفي استاد زعبيل أخفق الوصل في فك عقدته التاريخية أمام ضيفه الجزيرة بخسارته بهدفين لهدف، ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 37، فيما تجمد الوصل عند النقطة 40. سجل للجزيرة، نجمه الدولي علي مبخوت في الدقيقة 62، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 80، فيما سجل علي صالح هدف الوصل الوحيد بعد مضي 56 ثانية من انطلاقة المباراة.



وشهدت المباراة تسجيل علي مبخوت هدفه رقم 200 في الدوري مع الجزيرة، ليكون اللاعب الخليجي الوحيد الذي يصل إلى هذه المحصلة التهديفية الكبيرة.



نغمة الانتصارات



واسترد بني ياس نغمة الانتصارات وتغلب على مضيفه الظفرة 4 - 2، وحول «السماوي» تأخره بهدف إلى فوز برباعية معمقاً جراح الظفرة الذي اقترب أكثر من الهبوط، وبفوزه رفع بني ياس رصيده إلى 22 نقطة وبقى الظفرة برصيد 8 نقاط.



تقدم الظفرة بهدف حسن المحرمي مدافع بني ياس بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 36، وأحرز اللاعب نفسه هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 62، وبعده بدقيقتين أضاف أوبا نيغيت الهدف الثاني لـ«السماوي» وأضاف فواز عوانة وسهيل النوبي هدفين في الدقيقتين 68 و70، وفي الوقت بدل من الضائع أضاف علي عيد هدفاً للظفرة بالدقيقة (90 + 6).

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