طرح تذاكر مباراتي نصف نهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان

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طرح اتحاد الكرة تذاكر مباراتي ذهاب نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث يستقبل الوصل فريق العين باستاد زعبيل، فيما يستضيف الشارقة بملعبه فريق عجمان، وتقام المباراتان في العاشرة مساء الأربعاء المقبل، وتتوفر التذاكر عبر موقع بلاتينيوم ليست، وتم تقسيم سعة مدرجات الملعب بنسبة 50 % لجماهير كل فريق وفقاً للمادة 20 من لائحة البطولة.

نظم اتحاد الكرة الاجتماعات الفنية الخاصة بكل مباراة وتم اعتماد ألوان قمصان الفرق، ويرتدي لاعبو الشارقة القمصان البيضاء وعجمان القمصان البرتقالية، فيما يرتدي الوصل القمصان الصفراء والعين القمصان البيضاء.

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