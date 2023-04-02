كارتابيا ضمن أفضل لاعبي غربي آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأرجنتيني فدريكو كارتابيا، ضمن أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم في المسابقات الكروية المحلية غربي آسيا في مارس 2023.

وأشار الاتحاد إلى أن كارتابيا، أسهم بقوة في تصدر شباب الأهلي ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بتسجيله 3 أهداف في مرمى فرق اتحاد كلباء والجزيرة وخورفكان، إضافة لدوره المؤثر في صناعة العديد من الفرص لزملائه. وضمت قائمة اللاعبين، كلاً من أوديون إيغالو «الهلال السعودي»، وعبدالرزاق حمد الله «الاتحاد السعودي»، وأولونغا «الدحيل القطري»، وعلي عدوي «شباب الظاهرية الفلسطيني»، ومحمد دحام «النصر الكويتي»، وايرنيست بارفو «سترة البحريني».

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