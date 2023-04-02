كوزمين: التعاقد مع ميسي نفسه لا يضمن البطولة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشارقة أن التعاقدات التي أبرمها «الملك» الموسم الحالي مع اللاعبين الأجانب جاءت كلها بصفقات «انتقال حر»، وأن النادي لم يدفع أموالاً مقابل الحصول على خدمات هؤلاء اللاعبين بمن فيهم بيانيتش الذي تخلى عن نصف راتبه الذي كان يحصل عليه مع برشلونة من أجل الانتقال إلى الشارقة.

وتحدث كوزمين بنبرة غاضبة خلال المؤتمر الصحافي عقب مباراة الوحدة والشارقة التي انتهت بالتعادل السلبي، وقال رداً على سؤال حول ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري رغم الصفقات الكبيرة التي قام بها النادي هذا الموسم: «دائماً ما أسمع هذا النقاش وأن الشارقة صرف أموالاً كثيرة ولم يحقق شيئاً، هذا تفكير خاطئ لمن يقول إن الشارقة كان من المفترض أن يحسم الدوري بعد تلك الصفقات، ولكني أؤكد أننا تعاقدنا مع لاعبين بصفقات انتقال حر بعكس أندية أخرى صرفت أموالاً أكثر من الشارقة».

صفقات

وأضاف: «قد تتعاقد مع ميسي نفسه ولكن هذا لا يضمن الفوز ببطولة، لأنه لا يوجد ضمانات في كرة القدم، استطعنا باللاعبين المتواجدين تحقيق بطولتي الكأس والسوبر، ولا أفهم لماذا يتكرر الحديث عن صفقات الشارقة، هناك أندية أحضرت لاعبين أغلى بكثير من لاعبي الشارقة، لم ندفع مثلاً شيئاً في صفقة بيانيتش الذي تخلى عن نصف الراتب الذي كان يحصل عليه للتعاقد مع الشارقة».

وأكد كوزمين أن الحديث عن فرص الفريق في الدوري الآن أصبحت صعبة، موضحاً: «ما يجب فعله التعامل مع كل مباراة بمنتهى الجدية في كل البطولات، وبلا شك سواء كانت فرص الفريق قائمة أو قليلة في المنافسة، يجب بذل أقصى جهد، فلكي تبني فريقاً تنافسياً يجب اللعب بمستوى عالٍ دائماً، قد يحالفك التوفيق في بعض الأوقات وأخرى لا توفق».

فرص

وتحسر كوزمين على الفرص التي أضاعها الفريق أمام مرمى الوحدة والتي كانت كفيلة بإهدائه الثلاث نقاط، وقال: «تحكمنا في أغلب فترات اللقاء، واستطعنا حرمان الوحدة من الحصول على أي فرص حقيقية، وهو أمر إيجابي، ولكن الأمر السلبي عدم ترجمة الفرص إلى أهداف أمام فريق بحجم الوحدة على ملعبه، فالمواجهات الكبرى تتطلب التسجيل من فرصتين أو ثلاث على الأكثر».

وأشار إلى أن إهدار الفرص جاء نتيجة عدم التركيز والدقة من جانب لاعبي الفريق، إضافة إلى تألق حارس مرمى العنابي محمد الشامسي.

جدية

وتعقد الموقف بالنسبة للوحدة والشارقة بعد التعادل المخيب بين الفريقين في الجولة 21، ليبتعدا خطوة عن سباق المنافسة، خصوصاً الشارقة الذي يمتلك 39 نقطة بفارق 6 نقاط عن شباب الأهلي حتى ما قبل مباراته مع العين أمس، فيما وصل الوحدة للنقطة 41 ولكنه واصل نتائجه المخيبة على ملعبه هذا الموسم، وفرط في فرصة ذهبية في مواصلة الضغط على الصدارة.

وقال الهولندي أرنو بويتنويغ مدرب الوحدة إن المباراة بالنسبة له لم تكن سيئة في المجمل، والفريقان بحثا عن الفوز ولكن التعادل حسم النتيجة، وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك. وأضاف: «لعبنا بجدية كبيرة وحاولنا قدر الإمكان الفوز، واللاعبون قدموا كل ما لديهم ولكن في أحيان كثيرة قد لا يحالفك الحظ». وعن فرص الفريق في البطولة، أوضح: «نظرياً كل شيء وارد، بالتأكيد لن نستسلم ونرفع الراية البيضاء، وسنواصل القتال على الدوري».

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