نقطة بنكهة الفوز للبطائح وبمرارة الخسارة لعجمان

المصدر: دبي - علي الظاهري

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يعتبر التعادل بين البطائح وضيفه فريق عجمان بهدف لمثله في الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، بطعم الفوز لـ«الراقي» وطعم الخسارة لـ«البرتقالي» عطفاً على مشهد المباراة الذي أسفر عن إهدار ركلتي جزاء لصالح عجمان واستكمال البطائح المباراة بتسعة لاعبين، ليقطع الوافد الجديد في دورينا خطوة جديدة نحو البقاء في دوري الأضواء بعد الوصول إلى 18 نقطة في المركز 12.

وعاند الحظ اللاعب التونسي فراس بالعربي 3 مرات في المباراة، بداية من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها القائم ثم ركلتي الجزاء اللتين تصدى لهما الحارس المتألق زايد الحمادي. وقال فراس بالعربي لاعب عجمان الذي شارك في المباراة بعد وصوله قبل أقل من 24 ساعة من المشاركة مع منتخب بلاده، إن التوفيق حالفه في ركلات الجزاء السابقة لكن الحظ لم يقف بجانبه أمام البطائح في المباراة الأخيرة، وهو أمر وارد في عالم كرة القدم.

ثقة كبيرة

وأكد الصربي غوران توفاريتش مدرب فريق عجمان، إن الحظ عبس في وجه اللاعب فراس بالعربي الذي عادة ما يسدد ركلات الجزاء لكنه لم يوفق في ركلتي الجزاء أمام البطائح، مشيراً إلى أن ثقته كبيرة في جميع لاعبي فريقه لذلك لم يرغب في تغيير اللاعب بعد الحصول على ضربة الجزاء الثانية. وأشاد مدرب عجمان بالمستوى المميز لمنافسه البطائح رغم النقص العددي واستكمال المباراة بتسعة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث قدم أصحاب الأرض مباراة كبيرة خصوصاً في الشوط الأول، بينما سيطر عجمان على مجريات الشوط الثاني، لافتاً إلى أنهم طووا صفحة المباراة وسينصب تركيزهم في الفترة المقبلة على مواجهة فريق الشارقة في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

نقطة ثمينة

من جانبه، أثنى المغربي سعيد شخيت مدرب البطائح على أداء اللاعبين في الملعب رغم الظروف المصاحبة للمباراة أبرزها طرد لاعبين اثنين من فريقه وحصول المنافس على ركلتي جزاء، مشيراً إلى أن «الراقي» خرج بنقطة ثمينة عطفاً على مجريات سير المباراة.

ونوه شخيت إلى أن الجولات الخمس المقبلة لمسابقة الدوري تحمل 15 نقطة، ورغم وصول فريقه إلى حاجز الـ 18 نقطة إلا أن مسألة البقاء لم تحسم بعد ويحتاج البطائح إلى 5 نقاط للبقاء في دوري المحترفين، مشيراً إلى أن فريقه سيقاتل من أجل حصد النقاط الخمس في الجولات المقبلة.

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