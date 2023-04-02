دبا وخورفكان.. ديربي بنكهة محلية

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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يستقبل دبا الفجيرة «النواخذة» جاره خورفكان عند العاشرة مساء اليوم في ديربي منتظر بالساحل الشرقي يقام تحت قيادة تدريب محلية؛ إذ يشرف على دبا صاحب الأرض المدرب الوطني حسن العبدولي، ويدرب خورفكان «الكوتش» عبدالعزيز العنبري.

ويدخل كل فريق لقاء الديربي من أجل تحقيق نتيجة الفوز ونيل العلامة الكاملة، والتي تعتبر في غاية الأهمية لأصحاب الأرض في سبيل التمسك ببصيص الأمل من أجل البقاء في دوري الأضواء، ويمتلك النواخذة 8 نقاط جمعها بالفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما، وحقق فريق المدرب الوطني حسن العبدولي المدير الفني للنواخذة فوزه الثاني في المسابقة خلال الجولة 20، والتي ابتسمت للفريق أخيراً بعد تجاوز عقبة بني ياس في الشامخة بثنائية، وهي النتيجة التي رفعت من معنويات الفريق قبل لقاء اليوم أمام خورفكان، والذي يبحث هو الآخر عن تحقيق انتصار يزيد به معدل النقاط الـ 21 والتي ظل عليها فريق المدرب عبد العزيز العنبري لعدد من الجولات محتلاً المركز التاسع.

فترة توقّف

وكان الجهاز الفني لفريق لخورفكان قد استغل فترة التوقف الأخيرة بإجراء عدد من الوديات المغلقة وذلك لمعالجة أخطاء الفريق خلال لقاء شباب الأهلي المتصدر في الجولة الماضية بعد هزيمة فريق العنبري بنتيجة 3/‏‏‏‏‏1 ولذلك يبحث لاعبو الخور عن فوز جديد يعيدون به الثقة لجماهير الفريق.

بدوره، قال حسن العبدولي مدرب النواخذة: لمست رغبة كبيرة من قبل اللاعبين بتحقيق نتيجة الفوز اليوم وهناك ارتياح كبير داخل الفريق بعد استعادة نغمة الانتصارات وتحقيق الفوز على بني ياس، ونعمل على تطوير الأداء للمحافظة على حظوظ الفريق في البقاء موسماً آخر في دوري الأضواء.

من جانبه قال العنبري مدرب خورفكان: أعتقد بأن مباراة دبا المقبلة لن تكون سهلة خصوصاً وأن الفريق المضيف في أفضل حالاته لكن فريقي أيضاً جاهز عدة وعتاداً للديربي وهدفنا يتمثل في الحصول على النقاط الثلاث مع كامل الاحترام لفريق دبا صاحب الأرض والجمهور وأتمنى أن يستمتع الحضور بسهرة رمضانية وديربي ممتع.

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