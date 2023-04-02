النصر وكلباء.. لقاء تحسين المراكز

المصدر: دبي - عدنان الغربي، كلباء - محمد فضل

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يستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء الساعة العاشرة الليلة على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، في لقاء مهم للفريقين من أجل تحسين المراكز، خصوصاً بالنسبة إلى العميد الذي يتطلع لمواصلة نتائجه الإيجابية وطي صفحة الصراع، من أجل ضمان البقاء بشكل نهائي، حيث يحتل النصر حالياً المركز الـ10 برصيد 20 نقطة مقابل 26 لـ«النمور» أصحاب المركز الثامن.

ويفتقد النصر 3 لاعبين مهمين لأسباب صحية، هم سلطان الشامسي والمدافع حمدان الكمالي ولاعب الوسط حسين مهدي، الذي تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في الجولة الماضية، في المقابل يستعيد الفريق حارس المرمى أحمد شمبية، الذي غاب عن مباراة العين بسبب الإصابة.

استفادة

وأكد الكرواتي غوران توميتش، مدرب النصر، أن فريقه على أتم الاستعداد لتقديم أفضل ما لديه وتحقيق نتيجة إيجابية تؤكد صحوة العميد في الفترة الأخيرة بعد تحقيقه انتصارين متتاليين على حساب بني ياس والعين، وقال: بعد أسبوعين من التوقف نواجه اتحاد كلباء بكل جدية، وسنحاول الاستفادة من الحالة الجيدة التي يمر بها الفريق والمعنويات العالية للاعبين.

وأوضح توميتش أن مواجهة اتحاد كلباء تعد من المباريات الصعبة في ظل المستويات القوية التي قدمها منذ بداية الموسم، مشدداً على ضرورة أن يظهر النصر بمستواه الحقيقي حتى يستطيع التغلب عليه. وأضاف: قمنا بمنح اللاعبين فترة راحة قصيرة في الأسبوع الأول من التوقف، ثم ركزنا على تجهيز الفريق لهذه المباراة، وأعتقد أننا في أحسن حالاتنا لتقديم أفضل ما لدينا. وصرح المدرب الكرواتي بأن الأجواء إيجابية للغاية في الفريق بعدما حقق النصر خطوة كبيرة على مستوى الترتيب، بما يساعد اللاعبين على خوض باقي الجولات بعيداً عن الضغوط، وهذا أمر إيجابي لتقديم كرة قدم جميلة.

انتصارات

على جانب آخر، وفي أروقة كلباء، يتطلع النمور إلى استعادة نغمة الانتصارات عبر بوابة النصر، حيث يمتلك كلباء 26 نقطة وضعته في المركز الثامن، ويخطط رفاق المدرب الشاب فرهاد مجيدي، الذي جدد عقده مع النمور موسماً ثانياً على التوالي، لإحراج العميد على أرضية ملعبه والعودة من دبي بالعلامة الكاملة، وإيقاف نزيف النقاط الذي صاحب أداء الفريق خلال المباريات الأربع الأخيرة في دوري المحترفين.

تكتيك

بدوره، قال المدرب فرهاد مجيدي: فريقي استفاد من فترة التوقف التي كانت إيجابية، حيث قام الجهاز الفني بتكثيف معدل الحصص التدريبية، التي تم عبرها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، مشيراً إلى أن عودة اللاعبين الدوليين جاءت في وقتها بعد انخراطهم في التمارين. وحول المباراة قال فرهاد مجيدي: نخوض مواجهة أمام فريق ظهر بشكل مغاير خلال مرحلة الإياب وحقق نتائج لافتة؛ ولذلك فإن الحذر أمام النصر واجب. وأردف: ذاهبون من أجل الفوز وتقديم المباراة الجيدة التي تكفل لنا الحصول على العلامة الكاملة. وتابع: أتمنى أن تكون المباراة رائعة، وأن يستمتع بها جمهور الفريقين.

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