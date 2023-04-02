الحصن يعمّق جراح بينونة ويستعيد الوصافة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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استعاد دبا الحصن صدارة دوري الدرجة الأولى بشكل مؤقت، بعد فوزه العريض على ضيفه بينونة بنتيجة 3/1.

أحرز الأهداف كل من جيلمار ورضوي حنوي ومدافع بينونة سالم المعمري في مرمى فريقه، فيما أحرز يتيمة الخاسر اللاعب دياي برايان، ليصل دبا الحصن برصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني خلف حتا (59 نقطة).

ويتحول الإمارات للمركز الثالث قبيل مواجهته لفريق غلف إف سي، يوم الثلاثاء المقبل، في وقت زادت فيه الهزيمة من جراح فريق بينونة الذي تجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز السادس عشر قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية، حافظ مصفوت على حظوظ التأهل بعد فوزه الصعب خارج الديار على العروبة بهدف اللاعب إليسون إليكس.

وكان حكم المباراة قد طرد لاعب العروبة جمال الدين منذ الدقيقة 17 لانطلاقة المباراة، ليصل القناصة برصيده إلى 49 نقطة ويتجمد العروبة عند 38 نقطة.

وتعادل فرسان هيسبانا صاحب المركز الأخير أمام العربي بهدف لكل فريق، وأحرز لهيسبانيا مادجر أنطونيو وللعربي فارس الجابري.

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