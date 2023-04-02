بني ياس يسترد نغمة الانتصارات ويعمق جراح الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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استرد بني ياس نغمة الانتصارات بالفوز على مضيفه الظفرة 4-2 في لقاء الفريقين مساء السبت ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مباراة متوسطة الأداء، حول فيها "السماوي" تأخره بهدف إلى فوز برباعية يعتبر الأول له خلال الست جولات الماضية التي خسر فيها 5 وتعادل في مباراة، ليعمق بإنتصاره الكبير جراح الظفرة الذي أقترب أكثر من الهبوط، بالنتيجة رفع بني ياس رصيده إلى 22 نقطة متقدما للمركز التاسع "مؤقتا"، وبقى الظفرة برصيد 8 نقاط في المركز الأخير.

منذ بداية اللقاء وضحت رغبة الفريقين في تحقيق الفوز بالإعتماد على الأسلوب الهجومي للنيل من الشباك، الظفرة بحثا عن فوز يعيد اليه بعض الآمال في البقاء بالمنافسة والنجاة من شبح الهبوط، وبني ياس بهدف معانقة الفوز بعد سلسلة النتائج السلبية الأخيرة.

وأثمر الأداء الهجومي عن عدة فرص للفريقين لم يتم إستثمارها بشكل جيد، مع تميز الدفاع في كل فريق باللعب القوي والضاغط على المهاجمين، حتى تمكن الظفرة من التقدم بالهدف الأول والذي أحرزه حسن المحرمي مدافع بني ياس عن طريق الخطأ بضربة رأسية في شباك فهد الظنحاني عند الدقيقة 36 أنتهى عليه الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية تواصل الأداء الجيد من الفريقين، مع تفوق بني ياس الذي كثف هجومه لإدراك التعادل، وتراجع الظفرة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة للمحافظة على تقدمه لكن "السماوي" نجح في فك الشفرة الدفاعية وتمكن من إدراك التعادل بواسطة حسن المحرمي الذي صحح خطأ الهدف العكسي الذي أحرزه بهدف التعادل في الدقيقة 62، وبعده بدقيقتين أضاف اوبا نيغيت الهدف الثاني للسماوي والذي منحه لأفضلية التامة التي ساعدته على أضافة الهدف الثالث عن طريق فواز عوانة في الدقيقة 68 وفي الدقيقة التالية مباشرة أحرز سهيل النوبي هدف الآمان الرابع.

وخلال الزمن المتبقى من المباراة فرض بني ياس سيطرته على مجريات اللعب لكن شباكه استقبلت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة من الزمن المهدر بواسطة مهاجم الظفرة علي عيد والذي أنتهت بعده المواجهة.

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