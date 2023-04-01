الوصل يخفق في فك عقدة الجزيرة

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير سالم خميس

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اخفق فريق الوصل الأول لكرة القدم، في فك عقدته التاريخية أمام ضيفه الجزيرة بخسارته بهدفين لهدف السبت في الجولة 21 من دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات.

ورفع الجزيرة رصيده إلى النقطة 37، فيما تجمد رصيد الوصل عند النقطة 40.

سجل للجزيرة، نجمه الدولي علي مبخوت "ق62" وأشرف بن شرقي "ق80"، رافعا من مستوى حظوظه في التقدم خطوة نحو مربع اقرانه كبار الدوري، فيما سجل علي صالح هدف الوصل الوحيد بعد مضي 56 ثانية من انطلاقة المباراة، محتفظا بمركزه الثالث في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وباستثناء الدقائق الأولى من المباراة، لم يظهر الوصل بالصورة المتوقعة طوال زمن المباراة، على العكس من الجزيرة الذي أجاد في التعامل مع مجريات المباراة.

وشهدت المباراة تسجيل علي مبخوت هدفه رقم 200 في دوري الإمارات مع فريقه الجزيرة، ليكون نجم كرة القدم الإماراتية، اللاعب الخليجي الوحيد الذي يصل إلى هذه المحصلة التهديفية الكبيرة.

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