شباب الأهلي يعود بتعادل ثمين من ملعب العين

المصدر: العين-طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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حافظ شباب الأهلي على صدارته لدوري أدنوك للمحترفين رافعا رصيده إلى (46 نقطة) بعد تعادله 1-1 أمام مضيفه العين في المباراة المثيرة والتي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 21، وبدوره حافظ العين على الوصافة بعد أن رفع رصيده إلى (41 نقطة)، وبادر شباب الأهلي بالتسجيل عن طريق البديل بالا في الدقيقة 68، وعادل للعين المهاجم التوغولى لابا كودجو في الدقيقة 79

دوافع

دخل الفريقان إلى ملعب المباراة من أجل هدف واحد وهو تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، فالعين صاحب الأرض والجمهور كان يأمل في تعويض خسارته بالجولة السابقة أمام النصر واستعادة نغمة الانتصارات وتاليا تقليص فارق النقاط مع المتصدر إلى نقطتين، بينما كان شباب الأهلي، يسعى لمتابعة نتائجه القوية والابتعاد أكثر بالصدارة والاقتراب من اللقب مع دخول المسابقة في مراحل الحسم.

تكافؤ

وظهر التكافؤ بين الفريقين خلال الدقائق العشر الأولى حيث تبادلا المحاولات الهجومية وأهدر كلا منهما فرصا سهلة أمام المرميين، كانت ابرزها تسديدة لابا كودجو، التي تصدى لها ماجد ناصر، وفي الجانب الآخر تسديدة لسيزار، قبل خروجه مصابا تألق خالد عيسى، في إبعادها، ولم تشهد الدقائق المتبقية من هذا الشوط أحداثا تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أندفع لاعبو العين للهجوم وبدا أصحاب الأرض أقرب لهز شباك ضيوفهم ولكن الحارس المخضرم ماجد ناصر تألق في انقاذ مرماه من محاولات عيناوية خطيرة، وبالمقابل بدا شباب الأهلي متراجعا ومعتمدا على الهجمات المرتدة والتي لم تسفر عن الخطورة المأمولة حتى نجح البديل بالا في الاستفادة من هفوة دفاعية للعين لينفرد بالمرمى ويسجل في شباك الحارس خالد عيسى مانحا فريقه التقدم بهدف دون رد.

العين يعود

لم يستسلم العين لتخلفه بهدف وعمل جاهدا لتعديل النتيجة عبر محاولات هجومية لم يكتمل أغلبها بسبب التمركز الجيد لدفاع شباب الأهلي ويقظة حارسه ماجد ناصر، قبل أن تثمر جهود الفريق البنفسجي عن هدف التعادل بضربة رأسية رائعة من المهاجم التوغولى لابا كودجو، وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات مستمرة للعين والذي اهدر فرصا ثمينة لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

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