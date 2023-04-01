مهرجان أهداف في رمضانية «مؤسسات الشارقة»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت منافسات الجولة الثانية في البطولة الخامسة والعشرين للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين وتحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، وبمشاركة 11 فريقاً تمثل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة، مهرجاناً من الأهداف خلال المباريات الأخيرة.

في المباراة الأولى، حقق فريق دائرة الخدمات الاجتماعية فوزاً قياسياً بنتيجة 21 هدفاً مقابل لاشئ على فريق هيئة الشارقة للإستثمار والتطوير «شروق»، ضمن منافسات المجموعة الأولى أحرز لفريق الخدمات اللاعبون حبيب غلوم ستة أهداف وسينا جاسم 7 أهداف وهلال الجابري 3 أهداف وهدفين لكل من محمد الملا وحنيد حسين وهدفاً للاعب منصور محمد، بهذه النتيجة يحتل فريق الخدمات الاجتماعية صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق الأهداف عن شرطة الشارقة.

في إطار منافسات المجموعة نفسها حقق فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزاً مستحقاً بستة أهداف دون رد على فريق جمعية الشارقة التعاونية أحرزها اللاعبون محمد علي ونوفل الطايل هدفين وهدفاً لكل فيتور تيودور وأحمد عبدالله ليصل فريق الشرطة إلى النقطة الرابعة محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف عن الخدمات.

من جانبه، أشاد أسامة يوسف الدوخي عضو اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة رئيس اللجنة الإعلامية بالبطولة، بالمستوى الفني والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة، مؤكداً بأن مثل هذه البطولات تزيد من الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة من خلال منافسات أخوية في شهر رمضان المبارك، مشيراً بأن إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة سعت لتوفير كافة سبل النجاح لتحقق النسخة الخامسة والعشرون نجاحاً غير مسبوق متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

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