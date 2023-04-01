انطلاق رمضانية «سباعيات» نادي الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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انطلقت بطولة نادي الإمارات الرمضانية لسباعيات كرة القدم في نسختها الأولى برأس الخيمة، بحضور أحمد يوسف درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات وعبد الله إبراهيم الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وبحضور كذلك جمال القرصي ومنصور حسين أعضاء مجلس الإدارة وأقيم حفل الافتتاح على ملعب الشهيد طارق الشحي ملعب رقم 4 وبحضور جماهيري مميز.

يشارك في البطولة 16 فريقاً تم توزيعها على 4 مجموعات حيث تضم المجموعة الأولى فرق بن درويش، ونادي الطاقة، والخبير للعقارات، وصقور 2000، فيما تضم المجموعة الثانية فرق فالهالافاكنغ، وشرطة رأس الخيمة، وبلاك فون، ودائرة الخدمات، أما المجموعة الثالثة تضم F14، وجاهزية الحسم، ودائرة الخدمات أ، وجلفار، أما المجموعة الرابعة والأخيرة فتضم آزوري كافيه، والصقور التطوعي، ورويال، وتشلسي.

وبدأت البطولة بالسلام الوطني قدمته فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، ثم تلاوة آيات عطرة من الذكر الحكيم أعقبها كلمة اللجنة المنظمة ألقاها خالد حسن النقبي عضو اللجنة العليا للبطولة.

وبعدها انطلقت مباريات الافتتاح بثلاثة لقاءات جمعت الأولى فريقي الصقور التطوعي وآزوري كافيه، واستطاع فريق آزوري من الفوز 1/5، فيما جمع اللقاء الثاني شرطة رأس الخيمة وفالهالافايكنغ وانتهت للأخير بثلاثية نظيفة، فيما تقابل في المباراة الثالثة دائرة الخدمات العامة وبلاك فون واستطاع الأخير من الفوز بثلاثية نظيفة كذلك، وأدار المباريات الحكم المتألق تركي الزعابي.

ومن المتوقع أن تشهد البطولة مباريات قوية ومثيرة، حيث تسعى الفرق المشاركة إلى تقديم أفضل ما لديها للفوز بلقب البطولة، وسيحصل الفائز على المركز الأول على كأس البطولة ومبلغ 25 ألف درهم فيما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف درهم، وستكون المنافسات مثيرة، وحضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار الفرق المشاركة، ويرعى البطولة عدد من الجهات يتقدمها مصرف عجمان كراع بلاتيني أما قائمة الراعي الفضي تضم دائرة الخدمات العامة ودارتس ريستورانت، راك جيم، ستيفن روك، SMC، ساجا، أما شركاء البطولة تتمثل في إذاعة رأس الخيمة وفريق الصقور التطوعي.

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