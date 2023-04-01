تعادلان في افتتاح الجولة 21 للمحترفين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق - الشارقة - علي الظاهري

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سيطر التعادل على مباراتي افتتاح الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين أمس.



وارتقى الوحدة إلى المركز الثاني «مؤقتاً» بعد أن رفع رصيده إلى 41 نقطة عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه الشارقة الذي ظل خامساً بعد أن رفع رصيده إلى 39 نقطة في اللقاء الذي جرى باستاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي.



وكانت الإثارة حاضرة في اللقاء الثاني بين البطائح وضيفه عجمان باستاد خالد بن محمد بالشارقة، الذي انتهى بالتعادل 1 - 1 بعد أن شهد إهدار فراس بالعربي لركلتي جزاء احتسبتا لصالح عجمان في الوقت الذي أكمل فيها صاحب الأرض المباراة بتسعة لاعبين، بعد أن طرد الحكم الدولي عمار الجنيبي لاعبين من البطائح، الذي رفع رصيده إلى إلى 18 نقطة في المركز الـ 12 بينما ظل عجمان في المركز السادس برصيد 35 نقطة.



تعادل خاسر



ولم يخدم التعادل الوحدة وضيفه الشارقة في صراع المنافسة على لقب الدوري بعدما فقد كل فريق نقطتين ثمينتين، حيث يتصدر شباب الأهلي المسابقة بـ 45 نقطة، ويلعب مع العين صاحب المركز الثاني بـ 40 نقطة في الجولة ذاتها.



وخطف محمد الشامسي حارس الوحدة نجومية شوط المباراة الأول، بعدما أنقذ مرماه من هدفين محققين أمام مهاجم الشارقة جورج دجانيني في الدقيقتين 19 و23.



ورغم أفضلية الوحدة على مستوى الاستحواذ إلا أن الفريق افتقد الحلول الهجومية وعجز عن صنع فرص حقيقية على مرمى عادل الحوسني باستثناء تسديدة وحيدة عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 43 مرت بجوار القائم.



ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني الذي شهد تراجعاً في أداء الفريقين. وأهدر كايو لوكاس فرصة هدف في الدقيقة 70 بعدما سدد برعونة في جسد المدافع التونسي علاء زهير.

واستمرت الدقائق الباقية دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.



إثارة



وفي استاد خالد بن محمد افتتح الكاميروني اناتول بيرتراند التسجيل لفريق البطائح من تمريرة مثالية من زميله جواو بيدرو في الدقيقة 29، ونجح عجمان في إدراك التعادل في الشوط الثاني عن طريق اللاعب المغربي وليد ازارو في الدقيقة 48.



وأهدر فراس بالعربي ركلتي جزاء لصالح عجمان، كما شهد اللقاء حالتي طرد ضد البطائح.



جاءت المباراة مثيرة خاصة في الشوط الثاني بعد أن أشهر الحكم عمار الجنيبي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب سعيد سويدان لاعب البطائح في الدقيقة 63 بسبب عرقلته التونسي فراس بالعربي لاعب عجمان والذي سدد كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة تصدى لها القائم.



وأهدر فراس بالعربي ركلة جزاء في الدقيقة 71 بعد أن تألق الحارس زايد الحمادي في صدها، ليتكرر السيناريو مرة أخرى بعد أن احتسب حكم المباراة ركلة الجزاء الثانية لصالح عجمان ويواجه بالعربي حارس البطائح الذي تألق في صد الكرة من جديد.



محاولات



وحاول أصحاب الأرض المحافظة على النتيجة بعد استكمال المباراة بتسعة لاعبين، بعد حالة الطرد الثانية ضد عيسى أحمد في الدقائق الأخيرة مع مواصلة «البرتقالي» الضغط، سعياً لتسجيل هدف التقدم لتنتهي المباراة على وقع التعادل الإيجابي.



وتتواصل الجولة اليوم بثلاث مباريات، تبرز من بينها قمة العين الوصيف برصيد 40 نقطة، وضيفه شباب الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة، ويستضيف الوصل برصيد 40 نقطة، الجزيرة برصيد 34 نقطة، ويسعى الظفرة صاحب المركز الأخير برصيد 8 نقاط، للاحتفاظ بأمل البقاء بين الكبار عندما يستقبل بني ياس صاحب المركز الـ 11، والذي يمتلك 19 نقطة.

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