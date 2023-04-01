موسم المحترفين ينطلق 17 أغسطس

المصدر: دبي- العوضي النمر

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علمت «البيان» من مصادر مطلعة أن النسخة الجديدة من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين «السادسة عشرة» سوف تنطلق بداية من 17 أغسطس المقبل، من خلال الجولة الأولى، التي ستقام على مدى يومين، وحرصت رابطة المحترفين على تحديد موعد انطلاقة الدوري المقبل مبكراً، من أجل منح الأندية الفرصة الكافية، لترتيب أوراقها وبرامج استعداداتها، بما يعزز من فرص نجاح الموسم الكروي الجديد، ومسابقات المحترفين، سواء كأس أبوظبي الإسلامي أو السوبر الإماراتي، وسيكون الدوري الجديد كما هو بعدد فرقه الحالية، 14 فريقاً من دون تغيير.

مراعاة المنتخبات

وراعت رابطة المحترفين توفير الوقت المناسب لاستعدادات منتخبنا الوطني، الذي سيشارك في نهائيات كأس آسيا في الدوحة، خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، وما يسبقها من برامج إعداد، وإقامة معسكرات، لتوفير المناخ المناسب للاستعداد الجيد، سعياً لتحقيق نتائج مشرفة، ومشاركة الأبيض في بطولة «خليجي 26»، التي ستقام في الكويت، كما راعت رابطة المحترفين، مشاركات الأندية في دوري أبطال آسيا، خلال النسخة المقبلة.

مسابقة جديدة

كما علمت «البيان» أن رابطة المحترفين تدرس استحداث بطولة إقليمية جديدة، بالتعاون مع إحدى الدول المجاورة، من خلال مسابقة مشتركة بينهما، بما يعزز من فرص الاحتكاك، واكتساب مزيد من الخبرات، وتعزز من فرص التسويق التجاري، وزيادة أواصر العلاقات بين الطرفين، وتعزيز فرص الاستثمار بين الطرفين، ويجري وضع آلية التعامل الفني مع تلك المسابقة الجديدة، سواء بشأن إقامة المنافسات، من خلال دوري من دور واحد أو دورين، أو من خلال نظام الكأس، كل هذه الأمور الفنية محل بحث ودراسة، وسيتم الكشف عن تفاصيلها فور الانتهاء منها.

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