3 إماراتيين في برنامج «دولي التزلج»

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «سكي دبي»، عن مشاركة ثلاثة من الرياضيين المتدربين في أكاديمية التزلج على الجليد، في برنامج الاتحاد الدولي للتزلج (FIS) التطويري، ويتضمن التزلج الحر على المسارات وفي الحدائق الثلجية والمخيم التدريبي للتزحلق على الجليد في منتجع لاكس للتزلج في سويسرا خلال الفترة من 2 إلى 7 أبريل، وهم آمنة المهيري «15 عاماً»، وميرا المري «15 عاماً»، وعبدالله الرشيد «17 عاماً»، وسيرافقهم مدرب التزلج الرئيسي في الأكاديمية جيمس ماشون، ويشارك في المخيم 14 رياضياً و10 مدربين من 10 دولة.

وستتاح الفرصة أمام الرياضيين الثلاثة، من خلال التدريب بإشراف مجموعة من الخبراء، لاكتساب المهارات والتقنيات للمنافسة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولة العالم للناشئين، 22 أغسطس المقبل. وكانت آمنة المهيري شاركت العام الماضي في المسابقة الدولية للتزحلق الحر على الجليد كأول فتاة رياضية تمثل الإمارات في هذه المسابقة، حيث فازت بإجمالي 11 ميدالية في البوسنة وكرواتيا.

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