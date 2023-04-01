الهلال يتصدر رمضانية دبا للأشبال

المصدر: (دبا – محمد فضل)

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تصدر الهلال المجموعة الأولى لمنافسات الأشبال ببطولة (دبا تجمعنا)الرمضانية للأشبال والبراعم التي ينظمها نادي دبا الفجيرة بملاعب أكاديمية النادي، محققاً 5 نقاط،وجاء برشلونة ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم فريق عيال زايد برصيد 3 نقاط ويقبع نجوم الحصن في قاع المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وفي منافسات البراعم اعتلى فريق ضدنا صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، يليه نجوم المشاهير بـ 8 نقاط ثم الريال بـ 5 نقاط والإمبراطور رابعاً بنقطة وحيدة ثم المدرسة الهندية بلا رصيد،وعلى مستوى المجموعة الثانية اعتلي فريق ليفربول الصدارة بـ 4 نقاط يليه فريق الينابيع ثانياً بفارق الأهداف ، وحل مانشستر ثالثاً بـ 3 نقاط والبدية رابعاً بـ 3 نقاط ثم دريم تيم بنقطةواحدة.

وأكد أحمد سليمان الهنداسي نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن ليالي البطولة شكلت فرصة للتعارف والتلاقي والترفيه ونشاطاً رياضياً رائعاً للاعبين شغل أوقاتهم بممارسة رياضية مفيدة، وقال: إن المشاركة القياسية لعدد 330 لاعباً يمثلون 22 فريقاً أسعدتنا ومثلت تحدياً لإدارة النادي وللجنة المنظمة.

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