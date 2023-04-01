«مينا دبي» لكرة القدم تنطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات بطولة «كأس مينا» الدولية لكرة القدم للناشئين التي تستضيفها دبي للعام الثاني على التوالي.

ويشارك فيها 32 فريقاً من بينها 15 فريقاً عالمياً من مختلف قارات العالم يتقدمها فرق كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيان ويوكوهاما الياباني وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيان، إلى جانب أكاديميتي النجمين روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا.

وتقام اليوم 24 مباراة بين الفرق من مختلف الفئات العمرية، حيث يلتقي فريق دبي سيتي مع فريق فاولر 1 في الساعة 4:55 مساءً ضمن منافسات فئة تحت 18 سنة، كما يلتقي فريق فاولر 2 مع فريق آليانس في الساعة 6:45، وفي منافسات تحت 16 سنة يلتقي فريق سيتي مع فريق آيسو يونايتد الأمريكي في الساعة 4:55 مساء.

ويلتقي فريق لي مان مع فريق ساوثمبتون الإنجليزي في الساعة 6:45 مساء، وفي منافسات تحت 14 سنة يلتقي فريق أيسو يونايتد الأمريكي مع فريق مومباي سيتي الهندي، في الساعة 4:45 مساء.

كما يلتقي فريق فرسان إسبانيا مع فريق برشلونة في الساعة 5:30 مساء، ويلتقي فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي مع فريق يوكوهاما الياباني، وفي منافسات تحت 12 سنة يلتقي فريق كريستال بالاس الإنجليزي مع فريق فرسان إسبانيا في الساعة 7:45 مساء.

وتجمع البطولة أكثر من 600 لاعب من مختلف قارات العالم يمثلون 32 فريقاً من 4 مجموعات سنية من عمر 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينها 15 فريقاً عالمياً.

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