قمة العين وشباب الأهلي الليلة.. خطوة نحو اللقب

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، محمد صادق، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقام عند العاشرة مساء اليوم 3 مباريات مهمة في الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، وتتجه الأنظار إلى القمة الساخنة التي تجمع العين وشباب الأهلي، في صراع الصدارة، وتعد المباراة خطوة نحو اللقب.

فيما يلعب الوصل مع الجزيرة في مباراة مفترق طرق لحظوظ الفريقين، إذ ينافس الوصل على درع البطولة بينما يأمل الجزيرة في التقدم خطوة نحو مربع المقدمة، ويستقبل الظفرة على ملعبه ضيفه بني ياس بحثاً عن الفوز الغائب.

طموحات

ويملك فريقا «الإمبراطور» و«الزعيم» طموحات كبيرة في الموسم الحالي حيث إن قلوب جماهيرهما تتعلق بالمنافسة على درع الدوري، كما ان آمالهما وتفكيرهما يتركزان على المنافسة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة في الفترة المقبلة، وحتى لوخسر أي منهما في مباراة الدوري اليوم فإن حظوظهما قائمة في الكأس الغالية.

منافسة

ويستضيف العين صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة نظيره شباب الأهلي المتصدر برصيد 45 نقطة باستاد هزاع بن زايد في قمة التحدي لا خيار فيها أمام الفريقين سوى الفوز، ويأمل العين في تعويض خسارته 0 - 1 بالجولة السابقة أمام النصر لتقليص فارق النقاط مع المتصدر، فيما يسعى شباب الأهلي العائد من فوز مستحق على خورفكان 3-1 لمتابعة نتائجه القوية والابتعاد أكثر بالصدارة.

ويفتقد العين جهود كايو كانيدو، الذي أصيب أخيراً خلال مشاركته مع المنتخب، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة كل من المدافع الكرواتي تين يدفاي، والجناح الأوكراني يارمولينكو برغم عودتهما من الإصابة ومشاركتهما في التدريبات الأخيرة. وشدد الأوكراني ريبروف، المدير الفني للعين، على ضرورة القتال والتركيز في مباراة شباب الأهلي.

وطالب اللاعبين أن يظهروا روح الانتصار والجدية والرغبة القوية، والأمر الجيد أن جميع اللاعبين الدوليين انضموا للفريق دون أي إصابات باستثناء كايو كانيدو، كما أن اللاعبين في أتم جاهزية وعلى استعداد كامل للدفاع عن شعار الفريق.

والمهم أن يحضر اللاعبون للملعب دون توتر وألا يستمعوا لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ويتجهوا بتركيزهم على تقديم عمل جيد يقودهم للنتيجة المطلوبة التي تسعد جماهيرهم. وشدد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على أهمية المواجهة، وقال: جاهزون لخوض اللقاء الذي لا يختلف عن أي مباراة أخرى، وقال: أحترم كل المنافسين لكن نركز أكثر على فريقنا.

مواجهة

ويشهد استاد زعبيل المواجهة المرتقبة بين الوصل والجزيرة، ويقف الوصل في المركز الثالث برصيد 40 نقطة، فيما يحتل الجزيرة المركز السابع بـ34 نقطة. وأكد الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، أن مواجهة الجزيرة لن تكون سهلة ومنافسنا لديه لاعبين رائعين، ونسعى لحصد النقاط الثلاث للإبقاء على حظوظنا في المنافسة على اللقب.

ونفتقد جهود سياكا وبوبليتي. وأكد كايزر مدرب الجزيرة، أن لقاء فريقه مع الوصل سيكون مختلفاً عن جولة الذهاب التي كان «فخر أبوظبي» كسبها بهدفين دون رد، ونسعى لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز.

ويستضيف الظفرة فريق بني ياس بحثاً عن الفوز بالنقاط الثلاث حتى يحافظ على بعض الآمال في إنقاذ موقفه المتأزم بينما الخسارة تضعه على بعد خطوة واحدة من الهبوط.

ويتطلع بني ياس إلى تذوق طعم الفوز الغائب عن الفريق في آخر 6 مباريات في الدوري، ويأمل الجهاز الفني لبني ياس بقيادة دانييل إيسايلا، تعديل أوضاع الفريق بعد تراجعه للمركز الـ11 برصيد 19 نقطة وهو يريد تأمين موقفه بشكل نهائي وعدم الدخول في حسابات معقدة.

إنقاذ

وأكد بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة، أهمية وصعوبة اللقاء، وقال: هدفنا إنقاذ الفريق، وأشارالروماني إيسايلا مدرب بني ياس إلى أن الفوز سيساعد الفريق على تجاوز المرحلة الصعبة، و قال : أنتظر ردة فعل قوية من اللاعبين لتصحيح المسار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز