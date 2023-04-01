عدم التجديد لأروابارينا..اتجاه جديد في اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

علمت «البيان» وجود اتجاه في اتحاد الكرة لعدم تجديد عقد الأرجنتيني ردولفو أروابارينا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، والذي ينتهي في 15 يوليو المقبل، بسبب عدم تحقيق المدرب أي بصمة مع المنتخب خلال الفترة التي تولى فيها المسؤولية، والتي بدأت خلال المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

حيث خرج المنتخب من التصفيات بعد إخفاقه في المباراة الحاسمة والفاصلة أمام استراليا، كما خرج من البطولة العربية التي أقيمت في قطر، وبطولة «خليجي 25»التي أقيمت في البصرة، بدأت اتصالات الاتحاد لإيجاد بديل يتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

وغالباً ما سيكون المدرب الجديد من الجنسية الأوروبية وله خبرة في العمل بالخليج والتعامل مع الكرة الآسيوية وبطولة كأس آسيا، لتكون مسؤولية أفضل بحكم خبرته، خاصة وأن المنتخب أمامه استحقاقان مهمان آسيوياً وخليجياً خلال الفترة المقبلة.

استعدادات

وعلمت «البيان» أن اتحاد الكرة صرف النظر عن تجمع«الأبيض» خلال أيام «فيفا» في يونيو المقبل، نظراً لحاجة اللاعبين للراحة والتقاط الأنفاس بعد انتهاء موسم كروي شاق في 26 مايو المقبل، وبالتالي سيكون تجميع اللاعبين أمراً صعباً، كما تم صرف النظر عن إقامة معسكر في أيام «فيفا» في أغسطس نظراً لانطلاقة الدوري في 17 منه، وبالتالي يكون التجمع غير مجدٍ.

دورة تايلاند

ويتم حالياً بحث إمكانية المشاركة في دورة تايلاند الودية المقررة خلال أيام فيفا في سبتمبر المقبل، خاصة وأنها ستضم العديد من منتخبات آسيا القوية وستكون فرصة للمنتخب للاحتكاك وإكساب لاعبيه الجدد مزيداً من الخبرات.

فيما تتواصل برامج الاستعدادات وتجهيز اللاعبين، وسيكون هناك تجمعان في شهري نوفمبر وديسمبر، وسيكون الأخير للتجهيز القوي قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

حميد باقٍ

وعلمت «البيان» أن قرار مجلس إدارة اتحاد الكرة بتوجيه الشكر لرئيس وأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية على جهودهم خلال الفترة الماضية، جاء بناء على رغبة حميد الطاير رئيس اللجنة، لمنح الفرصة أمام الاتحاد لإعادة ترتيب أوراق المرحلة المقبلة بما يتواكب مع الطموحات، وهذا الاعتذار لن يؤثر على عضويته في مجلس إدارة الاتحاد، وسيكون أهم الداعمين لمسيرة المنتخبات خلال الفترة المهمة المقبلة.

تجميد مؤقت

ويعد قرار مجلس الإدارة بتحويل ملفات كافة المنتخبات إلى إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالاتحاد،هو تجميد مؤقت للجنة المنتخبات التي تعتبر من اللجان الرئيسة والحيوية وفق النظام الأساسي للاتحاد، وستكون الخطوة الجديدة بمنح الإدارة التنفيذية فرصة إدارة العمل بمثابة تجربة سيتم تقييم مردودها خلال الفترة المقبلة بناء على معطيات العمل في المرحلة المقبلة.

وستعقد الإدارة التنفيذية اجتماعات متواصلة خلال الأيام المقبلة لإعادة ترتيب أوراق كافة المنتخبات، خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون هناك بعض التغييرات في كوادر بعض المنتخبات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وطموحاتها.

ويتولى إدارة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية بالاتحاد،اثنان من خبراء الكرة الهولنديين أحدهما كان مساعداً لمدرب«الأبيض» الأسبق الهولندي فان مارفيك، والثاني كان مسؤولاً عن قطاع المراحل السنية بنادي النصر، لتكون الإدارة مسؤولة عن جميع الخطط والبرامج والمبادرات بالتنسيق مع الأمانة العامة ومجلس الإدارة مباشرة.

وستعقد الإدارة التنفيذية اجتماعات متواصلة خلال الأيام المقبلة لإعادة ترتيب أوراق كافة المنتخبات، خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون هناك بعض التغييرات في كوادر بعض المنتخبات، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وطموحاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز