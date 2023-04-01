«مكتب الأمين العام» يواصل التألق في كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – البيان

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واصل مكتب الأمين العام انتصاراته في بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعدما حقق فوزاً هاماً على مكتب الشؤون القانونية برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، على ملعب فندق قصر الإمارات ماندرين أورينتال.

وشهدت المباراة تألق المهاجم يوسف أكيوض، الذي أحرز رباعية مكتب الأمين العام على مدار الشوطين، بمعدل هدفين في كل شوط، علماً بأنه هداف النسخة الماضية للبطولة.

وقدم مكتب الأمين العام مباراة رائعة، وتمكن من السيطرة على مجريات اللعب، بينما سعى مكتب الشؤون القانونية إلى تقديم مستوى مختلف بعدما خسر مباراته الأولى أيضاً.

وتصدر مكتب الأمين العام المجموعة برصيد 6 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بـ 4 نقاط، بعدما تعادل بهدف لمثله مع نادي سيتي جولف الذي جمع النقطة الأولى وحل ثالثاً، وفي المرتبة الرابعة وبرصيد خال من النقاط تواجد مكتب الشؤون القانونية.

ندية

وسعى فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى تحقيق نتيجة الفوز أمام نادي سيتي جولف من أجل تعزيز حظوظه في التأهل عبر بطاقة المركز الأول، إلا أن نادي سيتي جولف قدم مباراة جيدة وتمكن من التقدم عن طريق عبدالكريم ملا قبل أن يحرز حمودة قاسم التعادل لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ورغم النقص العددي بسبب حصول لاعبه على البطاقة الحمراء، إلا أن نادي سيتي جولف ظهر بصورة جيدة.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

وتستأنف مواجهات البطولة، غداً الأحد، بمباراتين ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، تجمع الأولى المركز الوطني للتأهيل بمكتب البعثات الدراسية، والثانية دائرة القضاء مع مكتب الشؤون الخاصة.

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