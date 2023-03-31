تعادل خاسر بين الوحدة والشارقة في الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

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حسم التعادل السلبي قمة الوحدة والشارقة، التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من دوري أدنوك للمحترفين.

وصعد الوحدة إلى المركز الثاني في جدول الترتيب مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة، في انتظار نتائج بقية مباريات الجولة، فيما وصل الشارقة إلى النقطة 39 في المركز الخامس، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة.

ولم يخدم التعادل الفريقين في صراع المنافسة على لقب الدوري بعدما فقد كل فريق نقطتين ثمينتين، حيث يتصدر شباب الأهلي المسابقة بـ 45 نقطة ويلعب مع العين صاحب المركز الثاني بـ 40 نقطة في الجولة ذاتها.

وخطف محمد الشامسي حارس الوحدة نجومية شوط المباراة الأول، بعدما أنقذ مرماه من هدفين محققين أمام مهاجم الشارقة جورج دجانيني في الدقيقتين 19 و23.

ورغم أفضلية الوحدة على مستوى الاستحواذ إلا أن الفريق افتقد الحلول الهجومية وعجز عن صنع فرص حقيقية على مرمى عادل الحوسني باستثناء تسديدة وحيدة عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 43 مرت بجوار القائم.

ولم يتغير الحال كثيراً في الشوط الثاني الذي شهد تراجعاً في أداء الفريقين.

وأهدر كايو لوكاس فرصة هدف في الدقيقة 70 بعدما سدد برعونة في جسد المدافع التونسي علاء زهير.

واستمرت الدقائق الباقية دون جديد لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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