الاتحاد وصقور بني ياس إلى نهائي بطولة خالد بن طناف

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريقا صقور بني ياس والاتحاد الرياضي إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية، التي تقام في نسختها الرابعة بالملاعب الفرعية لنادي بني ياس بمنطقة الشامخة بالعاصمة أبوظبي.

وجاء تأهل فريق صقور بني ياس إلى المباراة النهائية بعدما نجح في تخطي سالسبيري بثلاثية نظيفة في نصف النهائي الذي أقيم الخميس، فيما تأهل الاتحاد الرياضي للنهائي الذي يقام بعد غد الاثنين بعد فوزه على الشهامة بهدف دون رد.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم السبت الماضي وشهدت مواجهات مثيرة بين الفرق المشاركة قبل أن تصل إلى محطة الختام بإقامة المباراة النهائية، حيث تعد البطولة مصدراً للمواهب ومشاركة اللاعبين الخبرة والقدامى، وشهدت مشاركة نجوم عدة في النسخ السابقة أمثال هلال سعيد وفهد مسعود وسبيت خاطر وخالد باوزير وعبدالله رمضان ومحمد برغش.

وتحظى البطولة بحضور جماهيري غفير من أبناء منطقة بني ياس، للاستمتاع بالمنافسات الرياضية المصاحبة لبطولة كرة القدم، أبرزها منافسات شد الحبل والتي يشارك بها أكثر من 10 فرق، حيث تنافس المسابقة في حضورها الجماهيري الكبير منافسات كرة القدم، لا سيما وأن هناك فرقاً مشاركة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالإضافة إلى فرق من مناطق دلما والظفرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز