الوحدة والشارقة.. الفرصة الأخيرة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، أبوظبي - محمد صادق

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تتجه الأنظار عند العاشرة مساء اليوم، صوب استاد آل نهيان، لمتابعة مواجهة من العيار الثقيل، بين الوحدة والشارقة، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وستكون نتيجتها حاسمة في مشوار الفريقين في المنافسة على الدرع.

ويدخل الوحدة المباراة، بالمركز الرابع برصيد 40 نقطة، فيما يأتي الشارقة خامساً برصيد 38 نقطة.

ويخوض الفريقان المباراة بشعار «ممنوع الخسارة»، خاصة أنها الفرصة الأخيرة للتمسك بأمل المنافسة، إذ إن الفائز سيكون بإمكانه القدرة على الاستمرار في دخول صراع الصدارة، بينما ستبعد الخسارة أي من الفريقين عن المنافسة خطوة كبيرة.

ويبتعد الوحدة بفارق 5 نقاط عن شباب الأهلي المتصدر، وفوز «العنابي» يبقي على آماله في صراع القمة، بينما يبتعد الشارقة بفارق 7 نقاط، ورغبته كبيرة في الفوز، لتقليص الفارق، وانتظار أي تعثر لشباب الأهلي.

وتبدو صفوف الشارقة مكتملة، حيث تعافى بيانيتش من الإصابة، ويتواجد شاهين عبد الرحمن وجورج دجانيني، الذي وضع بصمته بوضوح، بتسجيله 5 أهداف في الدوري.

ويدخل الوحدة القمة في ظروف صعبة، في ظل غياب تيغالي وآلان، وأحمد راشد، وفارس جمعة، كما يحيط الغموض بموقف البرازيلي بيريرا، وشدد الهولندي أرنو بويتنويغ على أهمية النقاط للفريقين، وقال: من المهم القتال على الفوز، لدي قائمة جاهزة، ونأمل أن نحقق الفوز.

جمعت الشارقة والوحدة 25 مواجهة بدوري المحترفين، يتفوّق الوحدة بـ 14 انتصاراً، مقابل 6 للشارقة، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

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