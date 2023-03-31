البطائح وعجمان.. خطوة للأمام والأمان

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، علي الظاهري

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يحتضن استاد خالد بن محمد في الشارقة مواجهة البطائح وضيفه عجمان في العاشرة من مساء اليوم لحساب الجولة 21 لدوري أدنوك للمحترفين، ويتطلع أصحاب الأرض إلى التقدم خطوة نحو الأمان وتأمين موقفه بعيداً عن الحسابات المعقدة حيث يملك «الراقي» في رصيده 17 نقطة في المركز 12 بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه في رحلة البقاء، بينما يسعى «البرتقالي» إلى التقدم نحو الأمام 34 حيث يحتل المركز السادس للترتيب العام برصيد 34 نقطة.

ويسعى البطائح لاستعادة نغمة الفوز الغائبة عنه في الدوري رغم تحقيق سلسلة من التعادلات الإيجابية، كما يتطلع لتحقيق الانتصار الأول على ملعبه في مواجهة تحمل عنوان رد الاعتبار أمام عجمان بعد خسارته المواجهتين السابقتين مع «البرتقالي» هذا الموسم في الدور الأول لمسابقة الدوري ومباراة ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة. وعاد إلى تدريبات عجمان 4 من لاعبيه الأساسيين بعد انتهاء ارتباطهم مع المنتخبات وهم بلال يوسف، فراس بالعربي، برستيج وعلي مدن وسيفقد الفريق المهاجم برستيج لحصوله على إنذار ثالث.

تصحيح

وأكد سعيد شخيت مدرب البطائح، أنه قام بتصحيح الأخطاء خلال التدريبات الأخيرة وتم إعادة ترتيب الأوراق من أجل تقديم الأداء المنتظر أمام عجمان، لافتاً إلى أن الفوز يجعلهم على بعد خطوات من تحقيق حلم البقاء وقال: ثقتي كبيرة في كل اللاعبين للفوز.

وفي المقابل أوضح غوران توفيجيدزيتش المدير الفني لفريق عجمان، أن طموحاته مع عجمان لم تتوقف عند الترتيب الحالي في الجدول ويتطلع ليكون عجمان بين الأربعة الكبار.

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