معسكر خارجي لـ «الأبيض» يونيو المقبل

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم للتجمع خلال يونيو المقبل، عقب انتهاء منافسات الموسم الكروي الحالي، من أجل مواصلة الاستعداد للنسخة الثامنة عشرة لبطولة كأس آسيا، التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين، وتقوم لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، برئاسة حميد الطاير، بالترتيب لمعسكر إعداد خارجي، في إحدى الدول الأوروبية، وجاري العمل على تحديد موعده ومكانه، والاستقرار على كافة الأمور المتعلقة به.

دعم الشباب

واختتم «الأبيض» معسكر أبوظبي، بالفوز على ضيفه منتخب تايلاند بهدفين، وشهد المعسكر اعتذار 9 لاعبين، بسبب تعدد الإصابات، والتي تستلزم علاجاً أكثر من أسبوعين، ما منح الجهاز الفني فرصة التعرف إلى عدد كبير من اللاعبين الشباب، ومنحهم فرصة المران، ولعب المباريات الودية.

معسكر جيد

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لـ«الأبيض»، أن فترة معسكر أبوظبي، جاءت جيدة، رغم تعدد الإصابات بصفوف اللاعبين، ومنحنا خلاله الفرصة لعدد كبير من اللاعبين الشباب، والذين كانت لديهم عزيمة قوية وحماس كبير في التدريبات والمباراتين الوديتين، وكنا نحرص كجهاز فني على خلق أجواء جيدة لفترة تجمع المنتخب، والسعي لإبراز قدرات اللاعبين، وكانوا جميعاً عند حسن الظن بهم، لذلك قلت إن المعسكر إيجابي جداً، وكانت فرصة للتعرف عن أقرب إلى مستويات عدد من اللاعبين الشباب، وتجربتهم خلال المباريات الودية، على الرغم من مشاهدتهم، سواء في التدريبات أو المباريات مع فرقهم.

عدد الأجانب

وعن عدد اللاعبين الأجانب بفرق الدوري، ومدى تأثيرهم في فرص مشاركة لاعبي المنتخب، يقول الأرجنتيني أروابارينا، سبق وتحدثت في هذا الموضوع مع بعض المعنيين، ولا شك أن عدد اللاعبين الأجانب بالدوري كبير، لا يخدم فرص مشاركة عدد من اللاعبين الشباب المواطنين في المباريات، وبالتالي، يكون هناك تثير سلبي في أدائهم عند انضمامهم للمنتخبات، ولكن علينا السعي إلى تجهيزهم قدر المستطاع، حتى نستفيد بجودهم خلال فترة وجودهم بمعسكر المنتخب في فترات تجمعنا.

الاستحواذ والفوز

وتطرق أروابارينا في تصريحاته إلى مسألة الاستحواذ، التي يتفوق فيها المنتخب خلال المباريات الماضية، دون أن يحقق الفوز، فقال: الفوز في المباريات لا يمر من باب الاستحواذ، نعم أرقامنا في الاستحواذ كانت كبيرة، ولكن الاستحواذ لا يحقق نقاط الفوز، ولكنه مؤشر على الأداء الجيد، وطبعاً نحن لا نكتفي بتلك النقطة، ونسعى لتحقيق الفوز خلال المباريات التي نقوم بأدائها، ونعمل على تحقيق التوازن بين الاستحواذ وزيادة الفاعلية الهجومية، من أجل تحقيق الفوز، وهو الهدف الذي نعمل من أجله منذ تولينا مسؤولية تدريب المنتخب.

الحضور الجماهيري

وعن تأثر المنتخب من قلة الحضور الجماهيري خلال المباريات الماضية، قال: نعمل علي تطور أداء المنتخب، وتجهيز الفريق بشكل فني جيد، من أجل أن يكون ذلك ذريعة لجذب الجماهير، ولكني لست مسؤولاً بالطبع عن حضورهم للمدرجات، ولكن لا بد أن أعمل واللاعبين لتقديم أداء قوي ومشرف، يدعم خطوات الحضور الجماهيري للمدرجات خلال مباريات المنتخب، سواء الرسمية أو الودية.

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