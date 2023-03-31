الأرقام.. سلاح الوصل لعبور الجزيرة

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتسلح فريق الوصل الأول لكرة القدم في مواجهته المرتقبة مع ضيفه الجزيرة يوم غدٍ في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، بسلاح الأرقام التي تشع إبهاراً في مشوار الفهود بعد مضي 20 جولة من البطولة.

ولعل من أميز تلك الأرقام التي يتسلح بها الوصل سعياً لعبور الجزيرة، رصيده البالغ 40 نقطة، والتي وضعته ثالثاً في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، وعدم خسارته في أي من مبارياته في الجولات الـ 7 الأخيرة من الدور الثاني للبطولة، وتسجيله 13 هدفاً في المباريات الـ 7، ومحافظته على نظافة الشباك في 3 مباريات، وهي محصلة تبدو أكثر من مميزة في مسيرة الوصل في دوري هذا الموسم.

أهداف

ولا يتوقف شريط الإبهار الرقمي للوصل عند هذا الحد، بل يتعداه إلى تسجيله 38 هدفاً في مبارياته الـ 20 الماضية من الدوري، منها 11 هدفاً رأسياً، وتهديد شباك المنافسين بـ 229 تسديدة، منها 108 تسديدات مباشرة على المرمى، وبنسبة دقة بلغت 47.16 %، وتنفيذ لاعبيه 9275 تمريرة باتجاه مرمى المنافس، منها 3999 تمريرة ناجحة في ملعب المنافس، وبنسبة دقة بلغت 83.44 %، واحتفاظ شباكه نظيفة في 6 مباريات، ونيل 6 ركلات جزاء، والحصول على 120 ركنية في مباريات الوصل في الجولات الـ 20 الماضية من الدوري.

منافسة

وفي تتويج عملي لجهوده ولدوره الكبيرين، يقف الدولي فابيو ليما، نجم الوصل في لائحة أبرز الهدافين في الدوري برصيد مميز بلغ 15 هدفاً، ودخوله بقوة دائرة المنافسة الحقيقية من أجل التتويج بلقب هداف البطولة لهذا الموسم. وتمثل الأرقام الباهرة التي حققها الوصل في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري، تتويجاً عملياً لحجم الجهود المبذولة إدارياً وفنياً، وبما قاد إلى بناء فريق بإمكان الوصلاوية عموماً أن يعقدوا عليه الأمل في العودة إلى منصات التتويج بعد غياب منذ موسم الثنائية في 2007.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز