دوري المحترفين.. 4 مواسم في رمضان

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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يواصل دوري المحترفين مبارياته للموسم الرابع على التوالي في شهر رمضان الكريم، والذي يعاود النشاط من جديد اليوم بعد فترة توقف استمرت أسبوعين، بسبب تحضيرات المنتخب الوطني الأول، وحققت التجارب الرمضانية السابقة نجاحاً كبيراً من حيث الأداء والحضور الجماهيري الذي يستمتع بالتواجد في المدرجات ومشاهدة أقوى المواجهات.

وتتزامن العودة للمباريات في النسخة الحالية من الدوري، مع شهر رمضان الذي يشهد، حسب البرمجة، 3 جولات من المنافسة في تجربة مماثلة للمواسم الماضية التي شهدت كل نسخة فيها من الدوري إقامة 3 جولات أيضاً، ما يؤكد أن تنظيم المباريات يتم باحترافية وخطة زمنية واضحة.

وشهد موسم 2018 - 2019، أول تجربة لإقامة مباريات أندية المحترفين في شهر رمضان والتي حققت نجاحاً كبيراً وتجاوباً معها الشارع الرياضي حينها، وكان يفترض أن تتواصل في الموسم التالي مباشرة والذي تم إلغاؤه بسبب جائحة كورونا قبل نهايته، وتكررت التجربة في موسم 2020 ـ 2021، وكانت الثالثة في الموسم الماضي 2021 - 2022، لتصبح التجربة الرابعة في الشهر الحالي والتي تبدأ اليوم بمباراتين، وقبل المواسم المذكورة كان الدوري يكمل فصوله قبل بداية الشهر الكريم.

لقاء متجدد

ومن المفارقات أن شهر رمضان من العام الماضي شهد مباراة العين وضيفه شباب الأهلي والتي انتهت حينها بفوز «الزعيم» بهدف وكان ذلك يوم السبت 30 أبريل في الجولة 21 من المنافسة، ويتجدد لقاء الفريقين وفي الجولة نفسها «21» يوم غدٍ على ملعب العين أيضاً، في مواجهة أكثر أهمية تجذب الأنظار على خلفية موقف الفريقين في المنافسة، حيث يحتل شباب الأهلي الصدارة برصيد 45 نقطة والعين في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، وفوز الفريق الضيف يضعه على بعد خطوات من التتويج بلقب الدوري وخسارة العين تضعف حظوظه في بلوغ منصات التتويج، ما يجعلها السهرة الكروية الأهم في الجولة.

ترحيب

ويرحب الكثير من اللاعبين بإقامة المباريات الرسمية في أمسيات رمضان، ويؤكدون عدم وجود صعوبة في ذلك، بل يجد البعض فيها متعة كبيرة، وهذا ما ذكره المونديالي خالد إسماعيل نجم منتخب الإمارات سابقاً، والذي قال إن كرة القدم في الشهر الكريم لها مذاق خاص ومتعة في الأداء أو المشاهدة، فيما أكد ماجد ناصر قائد شباب الأهلي، أن الأيام الأولى في رمضان يصاحبها تغيير على الحالة البدنية بسبب اختلاف البرنامج الغذائي والصيام، مبيناً أنه بعد الأسبوع الأول فإن اللاعب يعتاد ويؤدي بشكل جيد، فيما اعتبر عبد الله الرفاعي مدافع الظفرة أن أفضل فترة يمارس فيها كرة القدم، تعتبر خلال شهر رمضان، ذاكراً أن اللاعب يقدم مستويات أفضل من بقية شهور العام.

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