منتخب الشابات يفوز على نظيره الباكستاني ودياً

المصدر: (دبي - البيان)

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فاز منتخبنا الوطني للشابات لكرة القدم تحت 18 سنة، على نظيره منتخب باكستان، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي أقيمت أول من أمس، في ملعب ذياب عوانة، في ختام تجمعه الداخلي بدبي. وجاء التجمع في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في البطولة الدولية الودية التي سيُنظمها اتحاد الكرة في مايو المقبل.

سجل هدفي المنتخب اللاعبة سارة الراجوي.

وكان منتخبنا الوطني للشابات، قد خاض تجربتين وديتين أمام منتخب أذربيجان في معسكره السابق، والذي أقيم في الثلث الأول من مارس الجاري، انتهت التجربة الودية الأولى بالتعادل الإيجابي بينهما بهدف مقابل هدف، بينما حقق منتخبنا الفوز في التجربة الثانية بهدفين دون رد.

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