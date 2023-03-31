مهند العنزي يقود «الأرشيف والمكتبة الوطنية» إلى الصدارة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قاد مهند سالم العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات ونادي العين، فريقه الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023، بعدما أحرز هدفين في المباراة التي فاز فيها الأرشيف والمكتبة الوطنية بنتيجة 4 - 2 على وكالة أنباء الإمارات «وام».

وصعد الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد «6 نقاط»، مستفيداً من التعادل السلبي لفريق مدارس الإمارات الوطنية مع مكتب شؤون المجالس.

وظهر مكتب شؤون المجالس بشكل مختلف في مباراته الثانية، وكان خصماً قوياً أمام بطل النسخة الماضية فريق مدارس الإمارات الوطنية، وشهد اللقاء العديد من الفرص الضائعة.

وتراجع فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وحل ثالثاً مكتب شؤون المجالس، الذي وضع أول نقطة في رصيده، بينما جاء في المرتبة الرابعة فريق وكالة أنباء الإمارات «وام» برصيد خالٍ من النقاط.

قمة مرتقبة

وستحدد قمة الجولة الثالثة التي تجمع الأرشيف والمكتبة الوطنية بمدارس الإمارات الوطنية المتأهل إلى نصف النهائي، حيث يحتاج الأرشيف والمكتبة الوطنية إلى نقطة فقط لخطف البطاقة، بينما يتوجب على مدارس الإمارات الوطنية الفوز.

يذكر أن البطولة تقام بمشاركة 12 فريقاً تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى نصف النهائي، إذ تقام المواجهات بنظام دوري من دور واحد، على أن يحدد المتأهل الرابع إلى قبل النهائي عبر إقامة 3 لقاءات «ملحق» بين أصحاب المركز الثاني وأفضل ثالث.

واصلت اللجنة المنظمة للبطولة استقطاب أفضل الحكام لإدارة مباريات النسخة العاشرة، حيث أشرف على مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى طاقم حكام مكون من الدولي عادل النقبي وسلطان عبد الرزاق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز