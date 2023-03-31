سيتي والذيد يفتتحان الجولة 28 لـ «الهواة»

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، مباريات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بمباراة واحدة، تجمع سيتي مع الذيد بملعب الذيد، وتعتبر المواجهة مهمة لفريق سيتي، صاحب المركز الخامس عشر، والذي لم يؤمّن موقفه من البقاء، بعد تجمد رصيده عند 19 نقطة، ويفتقد الفريق جهود يوسف الغزاوي، المعاقب بالطرد خلال مباراة فريقه الماضية أمام مصفوت.

وبالنسبة لفريق الذيد، صاحب المركز الثاني عشر «31 نقطة»، فقد بات بعيداً عن معمعة الهبوط، وسيخوض لقاء اليوم من أجل تحسين مركزه الحالي، والتقدم خطوة جديدة نحو المركز الثامن.

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