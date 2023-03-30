العين وشباب الأهلي.. قمة "تكسير عظام" السبت

المصدر: وام

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تحمل قمة شباب الأهلي متصدر مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم الجاري برصيد (45 نقطة)، والعين صاحب المركز الثاني برصيد ( 40 نقطة)، والتي تقام بعد غد السبت على استاد هزاع بن زايد بالجولة 21 من المسابقة، الكثير من الإثارة التي تضاف إلى سجل مواجهاتهما بدوري المحترفين في ظل المنافسة القوية على توسيع فارق الصدارة من جانب شباب الأهلي، أو إيقاف المتصدر والاقتراب منه من جانب العين الوصيف.

وتخطف 5 مشاهد الأضواء قبل قمة السبت، حيث يسعى شباب الأهلي لتكرار الفوز على العين ذهابا وإيابا كما حدث في موسم 2013-2014، كما يطمح شباب الأهلي في تعزيز صدارته وزيادة غلته في عدد نقاطه التي حصل عليها من فرق الصدارة، حيث يعد أكثر الفرق حصولا على النقاط من فرق الصدارة، بواقع 20 نقطة.

بينما يأمل العين في تسجيل المزيد من الأهداف من أجل الحفاظ على مكانته كأكثر الفرق تسجيلا للأهداف في المسابقة (الأقوى هجوما) برصيد 51 هدفا، فيما يأتي شباب الأهلي ثانيا خلف العين برصيد 42 هدفا، كما يطمح شباب الأهلي بالحفاظ على فارق الشباك النظيفة بينه وبين العين، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 6 مباريات، فيما حافظ العين في 5 مباريات فقط.

ويسعى التوجولي لابا كوجو هداف مسابقة دوري أدنوك للمحترفين للموسم الحالي، برصيد 21 هدفا للعودة إلى التهديف بمرمى شباب الأهلي، وذلك منذ آخر هدف سجله قبل 334 يوما، وقاد به فريقه للفوز في الجولة 21 من المسابقة الموسم الماضي، حيث كان اللقاء على استاد هزاع بن زايد.

كما تشهد القمة مواجهة أيضا بين أكثر الفرق تسديدا على المرمى خلال الموسم الحالي، حيث يتصدر شباب الأهلي قائمة أكثر الفرق تسديدا على المرمى بـ 123 تسديدة، فيما يأتي العين ثانيا بـ 108 تسديدات ، وهو نفس رقم فريق الوصل أيضا.

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