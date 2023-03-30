صافرة أرجنتينية لقمة الوحدة والشارقة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

كلف اتحاد الكرة طاقم تحكيم أرجنتينياً لإدارة مباراة الوحدة والشارقة، التي ستقام غداً، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، ويتكون الطاقم من: الحكم فيرناندو راباليني، والمساعد الأول ماكسيميليانو ديل يسو، والمساعد الثاني فاكوندو روديجيز، وحكم الفيديو بابلو دوفالو، وتكليف خالد ناجم حكماً رابعاً، عامر الضبيع حكم الفيديو المساعد، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، ويحتل الوحدة المركز الرابع برصيد 40 نقطة، يليه الشارقة برصيد 38 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز